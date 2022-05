Nel fine settimana a Villanova d’Asti è tempo di Festa di Primavera

Poesia, musica, bel canto, ballo, cibo e volontariato. Una ricca programmazione per la 3 giorni di Festa di Primavera della Pro-Loco di Villanova D’Asti.

POESIA

Si inizia venerdì 13 maggio alle 21.00 con un evento ai Batù in occasione del Salone Off – Salone Internazionale del Libro di Torino. A presentare e leggere il poeta astigiano ANDREA LAIOLO. Si potranno ascoltare poesie “primaverili” dalla viva voce degli autori: Silvia Rosa, Roberto Chiodo, Paola Casulli, Matteo Maragna, Angela Donna, Johanna Finocchiaro, Giuseppe Iozzia. Con un intermezzo musicale del cantautore e scrittore Salgari. Banchetto con i libri dei poeti presenti. Microfono aperto a chi vuole leggere un suo brano come succede nei caffè letterari delle grandi capitali europee.

MUSICA E BEL CANTO

Sabato 14 maggio alle 21.00 è il momento per il bel canto – in contemporanea con gli eventi dell’Eurovision – a Villanova canta DAVIDE PULIA, tenore con un repertorio classico, e non solo, per tutti coloro che amano il virtuosismo vocale. Con il supporto tecnico di VR AUDIO. Davide Pulia è originario di Villanova ed è impegnato in una tournée in Italia e all’estero. In apertura del concerto, dalle 19.00, DJ SET di DANIELE RONCO.

FINALMENTE SI BALLA!

Domenica 15 maggio alle ore 21.00 finalmente si torna a ballare! E a Villanova approda una star di Telecupole, SONIA DE CASTELLI accompagnata da LORIS GALLO. Un momento da non perdere per chi vuole ritornare a calcare il mitico ballo a palchetto, in grado di ricreare l’atmosfera dei tempi passati.

SI MANGIA CON LA PRO-LOCO

Gli eventi di sabato e domenica si terranno in piazza Supponito dove sarà possibile cenare con la ProLoco gustando piatti della tradizione piemontese.

Sotto il manifesto ufficiale. Per info 334 381 5712