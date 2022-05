Moncalvo: grande entusiasmo degli studenti della primaria per l’iniziativa didattica sulle api e i fiori

Più di 100 alunni della scuola primaria hanno partecipato con grande entusiasmo all’iniziativa didattica promossa dal Comune di Moncalvo per divulgare l’importanza delle api e dei fiori.

Il sindaco e l’assessore Barbara Marzano hanno posto nel parco della scuola 2 arnie che la Proloco ha trasformato in fioriere, recuperandole dalla demolizione. I bambini hanno assistito poi a una entusiasmante lezione all’aria aperta, condotta da Lorenza Vicentini, Lorenzo Damarco e Roberto Vaglio, apicoltori locali.

“Continua la serie di attività che svolgiamo in sinergia con gli insegnati, per portare a scuola delle esperienze didattiche che possano aiutare a formare la coscienza ambientale e il senso civico dei nostri ragazzi. Sono molto orgoglioso della partecipazione che i ragazzi dimostrano con le numerose domande e della collaborazione che si è instaurata con gli insegnanti, che ringrazio molto per il loro impegno e la risposta verso questi eventi.” sindaco Christian Orecchia

Dopo l’installazione delle arnie fiorite, Lorenza Vicentini ha spiegato la vita delle api, mostrando dal vero un favo montato in una cassetta di vetro. Lorenzo e Roberto hanno sfoggiato la divisa da apicoltore e mostrato le attrezzature per la raccolta del miele. La mattinata si è conclusa con l’assaggio del miele di diverse fioriture e la distribuzione dei semi di fiori a bambini e maestre.

“Poter vedere le api dal vero e comprendere la loro importanza nella nostra vita, credo sia una esperienza indimenticabile per i 100 bambini presenti. Sono certa che oggi potranno raccontare ai genitori di aver visto una vera ape regina e di aver assaggiato il miele di diversi fiori e potranno provare a far crescere a casa i fiori melliferi, così importanti per le api. Ringrazio gli apicoltori che hanno partecipato questa mattina e la Proloco che come sempre è indispensabile per aiutare a mettere in pratica le nostre idee” dichiara l’assessore Barbara Marzano