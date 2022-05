Mombercelli, la riqualificazione di piazza Unione Europea sarà interamente finanziata dalla Regione

Niente più mutuo per la riqualificazione di piazza Unione Europea perché l’operazione sarà interamente finanziata con fondi della Regione.

La buona notizia per i mombercellesi è stata ufficializzata nell’ultimo consiglio comunale che ha chiuso di fatto i primi anni di amministrazione della giunta che fa capo al sindaco Ivan Ferrero. Seduta del consiglio comunale in cui si è approvato il bilancio che chiude con un avanzo di amministrazione di circa 395 mila euro.

Mette così le ali una scommessa importante dell’amministrazione comunale per il futuro del paese: affidarsi all’esperienza dello studio Pininfarina per ripensare in modo funzionale alla piazza e renderla accessibile e fruibile, luogo di ritrovo per la comunità e vetrina per turisti.

“Per riuscire a partire con il progetto, un anno fa, dovevamo dimostrare di avere gli strumenti e i mezzi per portarlo a termine – ricorda il primo cittadino Ferrero – così abbiamo contratto un mutuo. Ci siamo però subito messi al lavoro per trovare risorse e finanziamenti, consci della qualità e del valore del nostro progetto per il territorio. La regione ci ha creduto e lo ha finanziato al 100%”. L’intervento si concentrerà su Piazza Unione Europea, che sarà fortemente ampliata. Il progetto prevede l’aumento dei posti auto, il raggruppamento dei bidoni dell’immondizia in un’area nascosta e videosorvegliata, la posa di piante e vasi, panchine e tavoli per i cittadini ed una nuova illuminazione a led.

Grazie al finanziamento tutte queste opere saranno realizzate gratis. Per questo motivo il mutuo è stato ridotto e destinato a due importanti piani di intervento che riguardano la viabilità (circa 135.000€ per asfalti, fossi e consolidamenti) e l’aumento dell’illuminazione nelle frazioni. Intanto in piazza Unione Europea si provvederà, nei prossimi giorni, alla demolizione della vecchia cabina dell’Enel per realizzare nuovi stalli, una ventina in più.