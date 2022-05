Mombercelli, intitolato l’aula di musica della Scuola Media “C. Zandrino” alla professoressa Monica Prendin

“La musica aiuta a non sentire il silenzio che c’è fuori” così si è aperta la cerimonia di titolazione dell’aula di musica alla prof.ssa Monica Prendin, docente di educazione musicale presso la scuola media “C. Zandrino” di Mombercelli.

La famiglia della professoressa è stata invitata a partecipare a una cerimonia semplice, ma toccante, in cui fare musica e ascoltare musica voleva essere il modo per colmare il vuoto che la prof.ssa ha lasciato.

Gli alunni hanno composto dei brani musicali e hanno scritto poesie da dedicare alla loro insegnante e li hanno eseguiti non con poca emozione, che ha coinvolto anche le autorità presenti, tra cui il sindaco di Mombercelli Ivan Ferrero e la Dirigente Emanuela Tartaglino.

Alla cerimonia hanno partecipato anche i genitori degli alunni che si sono uniti in un abbraccio corale alla famiglia della docente e hanno fatto una donazione alla scuola per implementare l’aula di musica.

Guidati dalla docente di educazione tecnica Chiara Galetto gli alunni di tutte la classi hanno progettato la targa di titolazione dell’aula. Durante la cerimonia sono state premiate le prime tre targhe realizzate da Ratti Matteo (terzo classificato), Riccio Fernando (secondo classificato) e He Elena e Repetti Elena (prime classificate). Don Bruno ha poi benedetto l’aula di musica di nuova titolazione e nel giardino della scuola gli alunni delle classi terze hanno piantato una rosa in memoria della professoressa.

“Il messaggio che la comunità scolastica ha voluto lanciare è che non esiste la separazione definitiva finché esiste il ricordo, il ricordo di attimi, istanti, di uno sguardo luminoso, di un sorriso, di una musica…” commenta la vicepreside e responsabile di plesso Susanna Mazzetti

“L’iniziativa è stata la dimostrazione che la nostra scuola è come una grande famiglia, che accompagna i ragazzi nei momenti di gioia e diventa riferimento nei momenti in cui bisogna dimostrare di essere forti. Ringrazio tutti gli insegnanti per il costante lavoro svolto che rende le scuole di Mombercelli un posto accogliente dove far crescere i bambini e i ragazzi della Val Tiglione”.