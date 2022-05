Il sindaco Paolo Monchietto ha convocato per martedì 3 maggio, alle 18.30, il consiglio comunale di Villamiroglio. In scaletta ci sono il rendiconto della gestione finanziaria 2021, il regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi comunali in modalità telematica e la convenzione per la gestione in forma associata di una Centrale unica di committenza.