“L’olio di palma, questo (mi)sconosciuto” tema dell’incontro del Rotary Club Alba del ciclo “Pronti ad agire. Insieme possiamo”

Martedì 17 maggio 2022, alle ore 18:00, presso la Sala Convegni del Palazzo Banca d’Alba, Via Cavour, 4, Alba si terrà, nell’ambito delle conferenze rotariane di primavera 2022 del ciclo di incontri “Pronti ad agire. Insieme possiamo”, un incontro dal titolo “L’olio di palma, questo (mi)sconosciuto”. Interverranno prestigiosi relatori come il dottor Mauro Fontana, Presidente dell’Unione Italiana per l’Olio di Palma sostenibile e il dottor Vincenzo Tapella, chimico, già CEO di ISF Italy S.r.l.

L’olio di palma, nonostante sia l’olio vegetale più commercializzato al mondo, è ancora poco conosciuto ed è fonte di molte domande, se sia dannoso per la salute, se sia ricco di grassi saturi in misura superiore ad altri alimenti simili, ma in particolare se sia causa di un danno ambientale per la deforestazione collegata alla coltivazione intensiva della palma da parte dei produttori. Ed infine cos’è l’ “olio di palma sostenibile”?

Tutti questi temi saranno affrontati dal Dr. Mauro Fontana e il Dr. Vincenzo Tapella, in un dialogo interessante e stimolante, in particolare in questo momento storico, quando le note vicende internazionali possono influire sulla reperibilità e facilità di approvvigionamento di altri grassi vegetali.

L’incontro si terrà in presenza per un numero limitato di persone (richiesta la Mascherina FFP2) e sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube del Rotary Club di Alba.

Per adesioni in presenza o in streaming: alba@rotary2032.it A richiesta saranno forniti gli attestati di partecipazione.

Presentazione dei relatori:

Mauro Fontana, dopo una lunga carriera manageriale in aziende nazionali e multinazionali, dove ha ricoperto ruoli apicali, da febbraio 2022 ha assunto la carica di Presidente dell’Unione Italiana per l’Olio di Palma sostenibile. Ha recentemente dichiarato che è «…ormai evidente che la migliore e unica vera alternativa all’olio di palma è l’olio di palma sostenibile.»

Vincenzo Tapella, albese, laureato in chimica, inizia la sua attività professionale nel 1983 a Bruxelles presso la Soremartec. Dal 1985 al 2017 è in Ferrero S.p.A., prima interessandosi a ricerca e sviluppo e assicurazione qualità oli e grassi e poi come responsabile acquisti, sostenibilità e logistica oli e grassi. Dal 2018 al 2021 è stato amministratore delegato di ISF Italy S.r.l. (Nisshin Oillio Group). Oggi lavora come consulente e di sé ama dire: «…38 anni dedicati all’olio di palma.»