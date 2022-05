L’Istituto Penna di Asti alla manifestazione “Bacco e Minerva 2022”

L’ Istituto Agrario ed Enogastronomico “G. Penna” di Asti partecipa alla diciannovesima edizione della manifestazione annuale “Bacco e Minerva” 2022.

Si terrà presso l’I.I.S. “Antonio Cecchi” di Pesaro nei giorni 18-19-20 maggio prossimi la 19° edizione dopo due anni di sospensione causa COVID.

La manifestazione, riservata agli studenti del penultimo ed ultimo anno degli istituti agrari, e patrocinata dalla direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, vuole promuovere e valorizzare la conoscenza e l’ educazione ai vini italiani attraverso il confronto tra i vini prodotti dagli istituti tecnici e professionali per l’agricoltura e per la prima volta anche tra gli oli prodotti dagli istituti agrari.

E’ articolata in quattro sezioni: Concorso “Bacco e Minerva”, Concorso “Bacco e Minerva. Commissione Bacco giovani”, Concorso “Premio Minerva”, Concorso “Oli extravergini di oliva”, e prevede una graduatoria per ogni tipologia di vino che presenta un numero minimo di otto partecipanti.

“Il nostro istituto – sottolinea il Dirigente prof. Parisio – partecipa presentando i vini prodotti all’interno dell’azienda “La Favorita”. Abbiamo già provveduto ad inviare due nostri vini che parteciperanno al concorso, il Barbera d’ Asti docg 2020 e il Monferrato Bianco doc 2021.”

Alla manifestazione presenzierà una delegazione dell’istituto costituita dal Dirigente Scolastico e dagli studenti delle classi quinte che si sono maggiormente distinti.