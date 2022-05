Le novità dell’ufficio turistico di Moncalvo

“Le nostre volontarie sono un orgoglio per Moncalvo e da quest’anno il gruppo cresce grazie a quattro moncalvesi che si sono unite per indossare la nuova maglietta di volontario dell’ufficio turistico. Un grazie sincero per il lavoro che svolgono con passione, permettendo di rendere vivi gli spazi dei camminamenti e accompagnare i turisti sempre più numerosi a Moncalvo” così l’assessora Barbara Marzano in occasione della ripartenza dell’attività dell’ufficio turistico di Moncalvo.

Le novità di questo anno, oltre alle nuove magliette, sono la bacheca smart, che aiuterà i turisti a orientarsi grazie al sistema dei QR creati per le principali attività di interesse enogastronomico e di servizi e l’installazione di un pc che i volontari potranno utilizzare per guidare i turisti sulle piattaforme specifiche, per indicare i sentieri e mostrare le numerose raccolte di fotografie, in particolare del fotografo moncalvese Andrea Baseggio, che raccontano Moncalvo, il territorio e le sue feste di tutto l’anno.

“L’ufficio turistico di Moncalvo è strategico per lo sviluppo del turismo e in questi anni è diventato un punto di riferimento fondamentale per il nostro territorio. Un supporto per le attività commerciali e del Comune e dei comuni limitrofi con cui sviluppiamo sinergie. Il progetto di sviluppo digitale dell’ufficio, che è stato seguito e realizzato insieme a Guido Maffezzoni, permetterà al turista di ottenere facilmente le informazioni utili anche quando l’ufficio rimarrà chiuso in settimana. Grazie di cuore alle volontarie coordinante egregiamente dall’assessore Marzano” dichiara il sindaco Christian Orecchia.

L’ufficio turistico di Moncalvo è aperto il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. E’ attivo anche il servizio di visita guidata, curata dalle volontarie, che prevede un percorso tra le bellezze storiche e culturali della città e naturalmente del Castello di Moncalvo, in cui ha sede l’ufficio stesso. Per informazioni e prenotazioni visite è il numero di telefono da contattare: 3341052754