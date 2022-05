Le nostre domande ai candidati a sindaco di Asti

Si avvicina l’appuntamento elettorale e noi della redazione di ATNews abbiamo intervistato i sei candidati a sindaco alle elezioni che si terranno il 12 giugno prossimo.

A tutti loro abbiamo posto le seguenti otto domande:

Nei primi canonici 100 giorni del mandato, quali dovrebbero essere le tre priorità su cui concentreresti subito l’azione di governo.

Iniziando questa campagna elettorale hai incominciato a parlare con diversi cittadini. Secondo te qual è il problema che percepiscono come più grave e a cui l’attuale Amministrazione non ha saputo dare una risposta.

Il problema della sicurezza è sempre molto sentito dalla cittadinanza. In particolare, i roghi in via Guerra sono ancora una situazione irrisolta. Cosa si può fare per risolverla?

Torniamo alla quotidianità. Qual é il giudizio sull’ordinaria amministrazione di questa Giunta (strade, pulizia, gestione del verde)? Cosa fare di concreto per migliorare Asti?

Parliamo di te. Candidarsi a sindaco comporta un grande dispendio di tempo ed energie. A cosa hai dovuto rinunciare e cosa ti mancherà di più nei prossimi 5 anni se sarai chiamato ad amministrare la città?

Qual è il luogo di Asti del cuore? Quello dove ti piace passeggiare anche solo per rasserenarti dopo una giornata difficile?

Qual è l’ultimo film che hai visto? E se Asti fosse l’ambientazione di un film, a quale tipo di storia ti piacerebbe facesse da cornice?

Sicuramente il giorno in cui sarai eletto sindaco ad Asti nascerà un bambino/a. Tra 5 anni starà per andare a scuola, incomincerà la sua vita nella nostra comunità. Cosa gli vorresti dire, e che città vorresti regalargli/le per il suo futuro?

Le interviste usciranno da domani per sei giorni consecutivi, in ordine alfabetico. Le interviste quindi saranno a

Chiara Chirio (Italexit)

Paolo Crivelli (Astinsieme – coalizione centrosinistra)

Marco Demaria (Asti in Azione)

Salvatore Puglisi (Adesso Asti)

Maurizio Rasero (civico – coalizione centrodestra)

Maurizio Tomasini (Ancora Italia)

Vi ricordiamo che per non perdere nessun aggiornamento sulla campagna elettorale e sui programmi dei candidati di seguire lo speciale elezioni di ATNews, nel nostro box in home page.