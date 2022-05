Le “Luci di Langa” di Beppe Gallo a Castagnole delle Lanze

Domenica a Castagnole delle Lanze si inaugura una nuova mostra dedicata alle opere di Beppe Gallo intitolata “Luci di Langa”: una nuova occasione per ammirare le straordinarie tele di questo pittore che ha un legame forte con il paese in cui è nato e con la terra di Langa e Monferrato dove trova un’ispirazione che interpreta attraverso i suoi vivaci colori.

L’appuntamento è per le ore 17 nella ex Chiesa della Confraternita dei Battuti Bianchi, nel cuore del centro storico. La mostra sarà poi aperta al pubblico fino al 29 maggio, il sabato e la domenica con orario 10.30-12.30 e 15-19.

Beppe Gallo nasce a Castagnole delle Lanze (AT) nel luglio del 1942. Compie gli studi presso il liceo Classico di Alba ed espone i suoi primi lavori presso la Galleria d’Arte “A. Galeasso”. Nel 1964 frequenta a Roma un corso di cartellonismo pubblicitario; negli anni successivi collabora come vignettista al settimanale “Famiglia Cristiana”. Inizia nel 1971 ad esporre con continuità in Gallerie private e spazi pubblici. Dal 1974 al 1980 frequenta lo studio del prof. Teonesto Deabate. E’ Socio fondatore del Piemonte Artistico e Culturale di Torino e membro del Consiglio Direttivo dello stesso dal 1992 al 1998. Membro della Commissione Artistica della Società Promotrice delle Belle Arti di Torino.

Fa parte dal 1993 del Consiglio Direttivo della stessa società. Dal 1978 ad oggi si contano numerosissime mostre collettive e personali.