L’Apparel LTD di Singapore comprerà la Conbipel. CGIL: “Soddisfazione e fiducia per il futuro dei 450 dipendenti”

Il Comitato di Sorveglianza del Mise ha approvato la cessione del gruppo Conbipel. Ad acquistare il marchio di abbigliamento sarà il gruppo E. & A. Apparel LTD di Singapore, facente parte del fondo Grow Capital Global.

Soddisfazione per la vendita traspare da Mario Galati, segretario della FILCAMS CGIL: “Ovviamente al primo posto c’è la preoccupazione per i 450 dipendenti. Siamo contenti che l’acquirente sia un marchio affermato in Europa ci fa ben sperare per il futuro occupazionale del marchio. In questi mesi il sindacato ha sempre lavorato sottotraccia per salvaguardare i posti di lavoro. Ringrazio anche l’avvocato Luca Jeantet, il Commissario straordinario incaricato dal Tribunale di Torino che in questi mesi ha sempre collaborato con noi per un esito positivo della vicenda”.

Il passaggio di proprietà, secondo il sindacato, dovrebbe salvaguardare il più possibile il versante occupazionale dell’azienda. “Il profilo basso tenuto in questi mesi – aggiunge il segretario Luca Quagliotti – ci ha permesso anche di evitare la cosiddetta “soluzione spezzatino” che avrebbe portato ad uno smembramento della sede di Cocconato, poco appetibile per altri marchi di abbigliamento che possedevano già strutture logistiche e amministrative”.

Nei prossimi giorni incominceranno i colloqui al MISE per definire il nuovo assetto aziendale.