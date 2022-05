La CGIL lancia un programma per transizione energetica e sviluppo. “IREN investa 400 milioni sul territorio” (documento)

“Partiamo da un assunto: tutto il PNRR che è stato presentato fino ad oggi è obsoleto. Le risorse devono essere dirottate sulla transizione ecologica. Noi della CGIL crediamo che si possano fare tutta una serie di investimenti che garantiranno una sufficiente autonomia che porti ad un passaggio dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili”

Partendo da questo ragionamento, fatto dal segretario generale Luca Quagliotti e da Giuseppe Morabito, segretario confederale e responsabile ambiente in seno al sindacato, la CGIL di Asti ha pubblicato un programma ambizioso articolato su diversi punti per conciliare un’autonomia a livello energetico e un piano di sviluppo economico e occupazionale del territorio.

Una crisi energetica e sociale drammatica che potrebbe mettere a repentaglio la tenuta sociale del Paese

L’aumento a due cifre del costo del gas e dell’energia elettrica potrà avere conseguenze “drammatiche” sui costi di tutti i prodotti, a partire da quelli alimentari. “L’intervento del governo negli ultimi mesi, ha garantito un abbattimento dei costi per gli oneri di sistema, ed ha fatto in modo che gli aumenti fossero minori per famiglie ed aziende passando per l’elettricità dal previsto 45% al 29,8% e per il gas dal previsto 30% al 14,4%. Questo però, purtroppo, non basta – dicono Quagliotti e Morabito – gli aumenti che stiamo vivendo ricadranno su diversi ambiti dell’economia, non solo nel pagamento delle bollette. Se le cose dovessero continuare di questo passo, il potere di acquisto dei nostri stipendi tra 6 mesi sarà fortemente ridimensionato, tanto da mettere in dubbio la tenuta sociale del paese”

Noi crediamo che ci debba essere un impegno da parte del privato e delle istituzioni per gli investimenti sul nostro territorio. Per questo motivo abbiamo lanciato un programma che vede quattro linee di intervento.

La prima è un sostegno alla raccolta differenziata e al completamento del processo di raccolta, con produzioni derivanti dal materiale riciclato: questo grazie all’ utilizzo del materiale controllato e triturato derivante da attività edilizia, l’avvio di una produzione da materiale plastico di tubi ed altri prodotti da estrusione;, la selezione rigida e predisposizione di accordi, anche in sede locale, sull’uso del vetro, lo scorporo di materiale derivante da elettrodomestici e prodotti informatici e la raccolta di materiale ferroso e legnoso costituendo poli di selezione e lavorazione dei materiali raccolti, progettando la realizzazione di una seconda rifiuteria ad Ovest della Città di Asti.

La seconda linea di interventi prevede la creazione di un circolo virtuoso dei rifiuti, un riuso/riciclo a chilometro zero, anche al fine di creare energia. “Per esempio nessuna azienda, nella nostra Provincia – si legge nel progetto – lavora la plastica che viene selezionata da Gaia a Valterza. La plastica, dopo essere stata selezionata da GAIA, viene inviata fuori Provincia ad altri centri che la trasformano. Questa modalità provoca grandi impatti ambientali derivanti dalla mobilità su gomma e da una gestione del rifiuto che diventa poco ecologica”.

Askoll e ex IBMEI come poli di produzione di pannelli fotovoltaici

Un altro punto del progetto vuole incrementare le attività legate alla produzione di energia elettrica non inquinante ed al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, favorendo l’atterraggio nella nostra città di aziende che operano nel settore e nell’installazione di pannelli solari e fotovoltaici. “In quest’ottica la proposta del presidente di Confindustria Andrea Amalberto di recuperare uno o più edifici dismessi per adattarli alla produzione di pannelli fotovoltaici di nuova generazione ci vede favorevoli. Allo scopo, a nostro avviso, si potrebbero recuperare o l’area ex ASKOLL di Castell’Alfero o l’ex IBMEI”. il quarto e ultimo punto vuole invece investire le risorse per il recupero delle acque piovane, anche al fine di realizzare le condizioni per la creazione di una filiera collegata all’idrogeno verde che utilizzi sia i fiumi sia le acque di recupero. Il recupero delle acque piovane sarebbe anche utile per le coltivazioni e l’utilizzo negli edifici al posto dell’acqua potabile per i servizi igienici”.

Rimane invariato l’approccio “possibilista” su un eventuale impianto di termovalorizzazione dei rifiuti: “Il termovalorizzatore il riuso deve essere finalizzato per creare un circuito virtuoso nella gestione dei rifiuti e un ribaltamento dei costi per gli edifici pubblici, in primis l’ospedale Cardinal Massaja. A chi ci dirà che questo poertrà ad un consumo del suolo, rispondiamo che il piano regolatore, che noi riteniamo debba essere aggiornato, dovrà riconvertire i seminativi già destinato ad area industriali di nuovo all’utilizzo agricolo”

Una cittadella dell’energia all’ex Way Assauto

In ultimo, il sindacato ritiene che sia necessario riprendere il ragionamento sul progetto di costruzione della cittadella dell’energia nell’area dell’ex Way Assauto. Questo è possibili sia attraverso l’utilizzo dei tetti per i pannelli solari sui capannoni vuoti sia attraverso l’utilizzo degli spazi della palazzina uffici per la collocazione di un centro di ricerca sulle energie rinnovabili e come incubatore di un distretto industriale delle energie alternative di cui Asti ha un disperato bisogno. Oltre al centro di ricerca ed alla cittadella dell’energia si potrebbero trasferire, una volta bonificata l’area, anche alcune scuole e centri di formazione determinando la possibilità di creare un “quadrato” tra CPIA, Università ed ex WAIA un polo scolastico unico nel suo genere in cui sarebbe possibile fare sinergia e co-progettazione tra diversi livelli di istruzione: Università, Scuole Secondari e centri di ricerca.

Dove trovare i fondi

Per quanto riguarda la parte economica, sono quattro gli interventi previsti nel progetto: “Per quanto attiene il ciclo dei rifiuti la compatibilità economica deriva dalla somma dei risparmi per lo smaltimento dei rifiuti e dalle risorse conseguite con la vendita dei prodotti da essi derivanti – conclude l’analisi della CGIL – una parte delle proposte qui avanzate è possibile finanziarle rivedendo i progetti collegati al PNRR inserendo prioritariamente la riqualificazione e lo sviluppo delle energie rinnovabili”.

Un’altra parte, significativa, è possibile finanziarla attraverso IREN. “Come è noto IREN è comproprietaria al 45% di GAIA e di ASP, attraverso NOS, ed ha annunciato un piano industriale da 12 miliardi di € nei prossimi 10 anni. Le Amministrazioni Locali dovrebbero chiedere di destinare una parte di quelle risorse per i progetti indicati in questa nostra proposta. Noi stimiamo un investimento di 300 – 400 milioni, il 5% dell’intero piano industriale. Il recupero delle aree industriali dismesse, poi, è possibile finanziarlo con i bandi nazionali ed europei che vengono ogni anno banditi e destinati proprio a questo scopo”.

Questo il documento integrale:

CRISI ENERGETICA COSA FARE_