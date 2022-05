ITS Agroalimentare per il Piemonte si aggiudica Ecotrophelia Italia 2022

Si è svolta oggi, nella prestigiosa cornice di Cibus 2022, nel quartiere fieristico di Parma, la dodicesima edizione di EC, il concorso Ecotrophelia Italia organizzato da Federalimentare con l’obiettivo di favorire l’eco-innovazione nello sviluppo di nuovi prodotti alimentari industriali.

Nato dall’idea di limitare l’impatto ambientale dei processi di produzione e di favorire il riciclo dei sottoprodotti industriali, il concorso è diventato negli anni un appuntamento imprescindibile per gli studenti delle Università e degli ITS italiani afferenti al settore alimentare che vogliono proporre al mondo industriale nuove idee e soluzioni originali.

La competizione avvincente ha visto in gara i ragazzi del corso di Sostenibilità nel Food di ITS Agroalimentare per il Piemonte, capitanati dai Docenti Franco Tesio, Antonio Labriola, Vincenzo La Forgia sfidare altre 4 squadre pronte a darsi battaglia con una gamma di prodotti tra i più innovativi proposti negli ultimi anni.

Ed ha vinto il malrubà di ITS Agroalimentare per il Piemonte: un biscotto a base di farina di canapa farcito con una crema proteica di fagioli cannellini e farina di carrubo.

Il biscotto rispetta i principi della sostenibilità dato che tutti gli ingredienti principali vengono da coltivazione a ridotto numero di input e, tutte e tre (canapa, carrubo, fagiolo) sono colture che migliorano la qualità del terreno.

Commenta il presidente della Fondazione ITS Agroalimentare, Fabrizio Berta: “Questa vittoria dimostra il nostro impegno nella costruzione di un ponte tra la tradizione agroalimentare e il futuro, attraverso le tecnologie ed un approccio inclusivo e sostenibile”.

Il direttore, Franco Burdese, aggiunge: “Lo spirito di squadra tra allievi docenti e coordinatori del corso di “Sostenibilità nel food” è stato sicuramente elemento distintivo e vincente. Questo nuovo percorso formativo, nato nel 2021 in collaborazione con l’UNISG di Pollenzo è il segno di un ormai necessario cambiamento dei paradigmi formativi e produttivi. Its Agroalimentare aspetta i futuri studenti, liceali e diplomati tecnici, per affrontare insieme le future sfide”.

Prossima sfida a Parigi, per Ecotrophelia Europe 2022.