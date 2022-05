“Io e Lulù” e “Quando Hitler rubò il coniglio rosa” i due film in programma questa settimana al Lumière

Al Cinema Lumière iniziano le proiezioni di “Io e Lulù” un film per tutta la famiglia per la regia di Channing Tatum e Reid Carolin. La storia di un Ranger e del suo cane in un lungo cammino.

Da venerdì 20 maggio entrerà in programmazione “Quando Hitler rubò il coniglio rosa”, tratto dal romanzo di Judith Kerr per la regia di Caroline Link.

Di seguito, dunque, gli orari e i giorni di programmazione:

Martedì 10 maggio e Mercoledì 11 maggio – ore 21:15 – Downton Abbey II – Una nuova era

Giovedì 12 e venerdì 13 maggio – ore 21:15 – Io e Lulù

Sabato 14 maggio – ore 19:30 e 21:00 – Io e Lulù

Domenica 15 maggio – ore 17:30, 19:30 e 21:30 – Io e Lulù

Lunedì 16 maggio, Martedì 17 maggio e Mercoledì 18 maggio – ore 21:15 – Io e Lulù

Giovedì 19 maggio – ore 20,30: Confronto tra i candidati a Sindaco di Asti con il manifesto dell’Associazione “Libera” – dibattito.

Venerdì 20 maggio – ore 21:15 – Quando Hitler rubò il coniglio rosa

Il cinema ricorda che sarà fondamentale, per poter accedere alla sala, la mascherina Ffp2. I riferimenti sono: 0141.413620 (con segreteria telefonica), 333 593 1921 (responsabile). Il sito internet è www.cinemalumiereasti.jimdo.com e la pagina Facebook ha il titolo “lumiere” collegata anche al gruppo “amici del lumière di asti”. Il Lumière è anche su Instagram alla voce “lumiereasti”.

I trailer dei film sono consultabili sempre sul sito: www.cinemalumiereasti.jimdofree.com