Iniziata nell’Astigiano la seconda edizione di “Una Spesa da Leoni” promossa dal Lions Club Storici, Artisti e Presepisti d’Asti

Per il secondo anno il Lions Club Storici, Artisti e Presepisti d’Asti promuove, in collaborazione con il Banco Alimentare di Asti, una colletta alimentare che è partita ieri, sabato 30 aprile e durerà fino al 15 maggio.

“Una Spesa da Leoni Seconda Edizione” si svolgerà nei comuni di Asti, Baldichieri, Belveglio, Incisa Scapaccino, Mombercelli, Monale, Montegrosso d’Asti e Villafranca d’Asti.

La presidente del sodalizio Raffaella Ferrari ha manifestato entusiasmo per questa significativa collaborazione che anche quest’anno consentirà di svolgere un’attività importante per le comunità.

L’obiettivo sarà di replicare il successo dello scorso anno in cui sono stati raccolti più di 2,5 tonnellate di generi alimentari e di prima necessità da destinare al Banco Alimentare che con la sua fondamentale presenza sul territorio aiuta le persone in difficoltà.

La novità di quest’anno sarà che presso alcuni supermercati e negozi aderenti saranno posizionati anche i contenitori per la raccolta degli occhiali usati, che potranno essere lasciati dalle persone che non li utilizzano più; saranno raccolti, rigenerati dal Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati e donati a chi ne ha bisogno.

La raccolta si terrà a partire da sabato 30 aprile a domenica 15 maggio compreso, presso tutti i punti vendita indicati nella locandina, che con entusiasmo hanno aderito per il secondo anno all’iniziativa.

Saranno raccolti tonno e carne in scatola, olio d’oliva, omogeneizzati e alimenti per l’infanzia, biscotti, latte, conserva di pomodoro, riso, legumi e prodotti per la pulizia.

“Grazie ai negozi aderenti, al buon cuore di tutte le persone che parteciperanno, ai volontari e agli Alpini che daranno il loro supporto, ci auguriamo che anche quest’anno l’iniziativa abbia un grande successo. Aiutateci ad aiutare!” è il messaggio con cui si chiude la nota del Lions Club Storici, Artisti e Presepisti d’Asti