Inaugurata “Arte in Cantina” a Vignale Monferrato

È stata inaugurata con successo sabato pomeriggio la prima esposizione di “Arte in Cantina” presso la Cantina Hic et Nunc di Vignale Monferrato.

“Arte in Cantina” è una esposizione itinerante di bottiglie artistiche curata dall’Associazione ECHORAMA, che unisce la bellezza dell’arte al fascino del mondo del vino.

In mostra, negli spazi immersivi della cantina, sono state presentate le 16 bottiglie realizzate dagli artisti: Nadia Beltramo, Matt Bicon, Carlo Cattaneo, Laura Chiarello, Patrizia Cremasco, Albina Dealessi, Paola Gino, Giorgio Grosso, Piergiorgio Panelli, Andrea Piccinelli, Cecilia Prete, Laura Rossi, Giorgia Sanlorenzo, Giovanni Tamburelli, Daniela Vignati e Piero Zannol.

Un’esposizione di pezzi artistici particolari e molto apprezzati, nati dall’interpretazione libera degli artisti che hanno elaborato bottiglie da vino vuote, destinate a diventare materiale di scarto, trasformandole in inusuali opere d’arte, che si trovano a dialogare con spazi nuovi, e a proprio agio anche fuori dai luoghi canonici usati per mostre ed esposizioni artistiche.

Per l’evento di inaugurazione le opere sono state esposte in una sala laterale della cantina, come un unico colpo d’occhio attorno al doppio affaccio sulla barrique e sulla sala degustazioni, mentre da domenica le opere sono esposte nella sala principale, entrando ancora più in dialogo con gli spazi e la vita quotidiana della cantina.

Accanto ad ogni opera in mostra è presente un QR code, attraverso il quale è possibile raggiungere una scheda digitale con le immagini dell’opera e le informazioni sull’artista.

L’evento è stato concluso da un gradito brindisi, con lo spumante rosé offerto dalla cantina, nel patio affacciato sui vigneti.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni fino al 22 maggio, negli orari di apertura della cantina: Sabato, Domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00, dal Lunedì al Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, il Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00.

Info www.echorama.it/arteincantina