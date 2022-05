Inaugurata a Castagnole Monferrato la tre giorni della Festa del Ruchè

E’ stata inaugurata oggi pomeriggio, venerdì 6 maggio, presso Tenuta La Mercantile di Castagnole Monferrato, la Festa del Ruchè, il tradizionale appuntamento che l’Associazione Produttori Ruchè di Castagnole Monferrato ripropone e che fa incontrare il Ruchè e i suoi produttori a professionisti ed appassionati presso il complesso risalente alla fine del XVII secolo, circondato dal verde di uno splendido giardino all’italiana.

L’evento, che prevede degustazioni di Ruchè di Castagnole Monferrato Docg, incontri con i produttori e passeggiate in vigneto accompagnate da musica dal vivo, è organizzato in collaborazione con Go Wine e il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato.

Alla conferenza stampa di apertura sono intervenuti anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il vicepresidente Fabio Carosso e l’assessore Marco Gabusi.

Tre ingredienti fondamentali rendono la Festa del Ruchè la migliore occasione per scoprire – o riscoprire – il vino simbolo di quest’area del Monferrato, il territorio e le persone. La Festa del Ruchè celebra infatti una denominazione che sta riscuotendo un crescente successo internazionale per le sue caratteristiche uniche e il suo territorio, proclamato “Patrimonio dell’Umanità” dall’Unesco nel 2014.

Le cantine aderenti ai banchi d’assaggio saranno direttamente presenti alle degustazioni che si svolgeranno all’interno de La Mercantile, circondate dai meravigliosi affreschi che arricchiscono ciascuna sala.

Il Ruchè non sarà l’unico protagonista della festa. Ad accompagnarlo in uno spazio aperto a tutti, ci saranno le specialità dei ristoranti del territorio, che proporranno un menù per l’occasione.

Il programma:

Venerdì 6 maggio _ Tenuta La Mercantile

Ore 17.00: Conferenza stampa di apertura

Apertura Grande Enoteca del Ruchè con i punti gastronomici e punto vendita bottiglie.

Sabato 7 maggio _ Tenuta La Mercantile

Ore 11.00-15.00 e ore 16.00-20.00: banchi d’assaggio divisi su 2 turni alla presenza diretta dei produttori, la Grande Enoteca del Ruchè, punti gastronomici, punto vendita bottiglie.

Ore 14.00 e 18.00: wine tasting dedicato ai “Cru” del Ruchè omaggio per i primi 50 che prenoteranno la degustazione nei rispettivi primo e secondo turno.

Ore 20.00-24.00: l’evento prosegue con la Grande Enoteca del Ruchè con i punti gastronomici e punto vendita bottiglie.

Domenica 8 maggio _ Tenuta La Mercantile

Ore 11.00-15.00 e ore 16.00-20.00: banchi d’assaggio su due turni alla presenza diretta dei produttori, la Grande Enoteca del Ruchè, punti gastronomici, punto vendita bottiglie.

Ore 14.00 e 18.00: wine tasting dedicato ai “Cru” del Ruchè omaggio per i primi 50 che prenoteranno la degustazione nei rispettivi primo e secondo turno.

Il costo del biglietto per degustare il Ruchè presso il parco della Tenuta La Mercantile è di € 15 acquistabile direttamente all’evento.

Il costo del biglietto per degustare alla presenza diretta delle aziende è invece di € 25,00 con riduzione di € 2,50 se si prenota online