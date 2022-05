In fase conclusiva i lavori per il posizionamento di 14 telecamere per i varchi di lettura targhe

Sono in fase conclusiva i lavori del lotto del sistema di videosorveglianza inerente i varchi di lettura targhe che verranno posizionati nelle principali arterie della città. Si tratta di 14 telecamere, a cui si aggiungono 3 corpi telecamera di contesto da 4 ottiche ciascuno per 12 aree videosorvegliate; per un totale di 26 telecamere di nuova installazione.

Le strade coinvolte sono:

– Corso Ivrea: (P1) – Nr. 02 TLC OCR lettura targhe (portale) nei pressi del colorificio;

– Corso Torino: (P2) – Nr. 02 TLC OCR lettura targhe (portale) davanti all’Obi/distributore carburante;

– Corso Alba: (P3) – Nr. 02 TLC OCR lettura targhe (Ex. Semaforo):

– Corso Savona: (P4) – Nr. 01 TLC di contesto (4 ottiche) rotonda Via Torchio;

e (P5) – Nr. 02 TLC OCR lettura targhe (portale) Verso ingresso/uscita tangenziale;

– Via del Lavoro/ Corso Alessandria: (P6) – Nr. 01 TLC di contesto (4 ottiche) rotonda della giostra;

e (P7) – Nr. 01 TLC di contesto (4 ottiche) pressi Ecocentro;

– Corso Alessandria: (P9) – Nr. 02 TLC OCR lettura targhe (portale) pressi Tutto legno/Renault;

e (P10) – Nr. 02 TLC OCR lettura targhe (portale) oltre rotonda Autostrada/tangenziale;

– Corso Casale: (P11) – Nr. 02 TLC OCR lettura targhe (portale) rotonda Melvin Jons/Loc. Casetto

L’Amministrazione Comunale ha espresso la sua soddisfazione per la realizzazione e il completamento di questo importante lotto di telecamere. Ha ringraziato inoltre gli uffici del settore Sistemi Informatici e Polizia Municipale per l’impegno ed il lavoro svolto in questi anni. Il lotto di telecamere interessava tanto la parte hardware, con la realizzazione delle nuove work station presso il Comando della Polizia Municipale e le centrale operative della Questura e del Comando dell’Arma dei Carabinieri di Asti, quanto la parte software con una nuova applicazione che permette agli operatori di avere immediata contezza di anomalie nelle zone videosorvegliate. Da ultimo prevedeva anche l’installazione dei varchi lettura targhe che permettono a tutte le Forze di Polizia di sapere, per esempio, nell’immediatezza se nel territorio di Asti entra/esce un’autovettura presente nella banca dati delle macchine ricercate.

Dal momento che per la posa di detti varchi è necessaria la momentanea interruzione della circolazione, in accordo con la Polizia Municipale di Asti, i lavori di installazione dei varchi verranno realizzati in orario notturno, in modo da creare il minor impatto per la viabilità cittadina: la partenza dei lavori avverrà intorno alle ore 22.00 con il senso unico alternato per i lavori bordo strada e per i pali piedritti, mentre la chiusura della strada per circa mezz’ora è prevista intorno alle ore 24 per la posa del traverso centrale. Si precisa che comunque, ove possibile, è sempre stata prevista una viabilità alternativa e il passaggio dei mezzi di emergenza è garantito.

Di seguito le giornate di lavoro con le strade coinvolte, precisando che le date individuate per l’installazione dei varchi sono soggette a eventuali modifiche anche in relazione a condizioni meteo avverse o ad altre eventualità:

Giovedì 12/05/2022 – Posa Portale C.so Torino

Martedì 17/05/2022 – Posa Portale c.so Casale

Giovedì 19/05/2022 – Posa Portale c.so Ivrea

Martedì 24/05/2022 – Posa portale c.so Alessandria (tutto legno)

Giovedì 26 /05/2022 – Posa portale c.so Savona

In fase di definizione – Posa portale c.so Alessandria (oltre rotonda Autostrada)