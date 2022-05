Il Vangelo di oggi, domenica 08 Maggio 2022

Un pensiero per riflettere con il Vangelo di oggi, domenica 8 Maggio 2022.

Antifona

Della bontà del Signore è piena la terra;

la sua parola ha creato i cieli. Alleluia. (Sal 32,5-6)

Vangelo

Alle mie pecore io do la vita eterna.

Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 10,27-30

“In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono.

Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano.

Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre.

Io e il Padre siamo una cosa sola».”

Parola del Signore.