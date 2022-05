Il Madonnina ha perso 1-0 venerdì nella trasferta di Giarole, una partita ben giocata, con la bandiera bianca ammainata soltanto nei recuperi del secondo tempo.

In settimana però c’è stato il cambio di mister, in quanto Bucci Spaho adesso è passato ad allenare l’Aquila e la squadra è affidata a due ex giocatori, oggi dirigenti, Ivan Puddu e Giovanni Manca