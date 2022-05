Il Lions Club Nizza Monferrato Canelli propone una conferenza “astronomica” a cura del professor Flavio Fusi Pecci

Il Lions Club Nizza Monferrato Canelli propone ai propri soci e non solo anche riunioni che attengono ai scenari culturali diversificati chiamando personaggi di altissimo livello culturale.

Mercoledì 4 maggio a Santo Stefano Belbo Località San Grato – Via Vada 36, è in programma un evento originale nel suo svolgimento e nei suoi contenuti: i Soci del Club si riuniranno presso l’American Bar Zac’s dalle ore 19.30 per la loro riunione privata mentre e dalle ore 21.15 la serata è libera e aperta a tutte le persone che appassionate di astronomia e cosmologia, vorranno partecipare, alla relazione del Professor Flavio Fusi Pecci sul tema “DALL’INFINITAMENTE GRANDE ALL’INFINITAMENTE PICCOLO.. “COSMOLOGHIA ED ASTRO PARTICELLE, GLI ESTERMI SI TOCCANO”

“Una relazione profonda collega gli oggetti ed i fenomeni dell’universo su grande scala ai costituenti fondamentali della materia, le così dette particelle elementari. Si tratta in fondo della relazione tra le cose e i “semi delle cose” di cui parla Lucrezio. Questo legame è un filo conduttore potente che ha guidato l’espolazione del mondo fisico con alterne fortune”.

Al termine della “lectio magistralis” del Professore Flavio Fusi Pecci (meteo permettendo) dalla terrazza, con il Gruppo Astrofili Astigiani “ Beta Andromadae”, il professore sarà la guida di una esplorazione / osservazione stellare, fatta con il telescopio della Associazione, un raggio laser e la proiezione su maxi schermo.

In caso di meteo avverso nei locali dell’ AMERICAN BAR ZAC’S saranno fatte proiezioni di documenti elaborati in tempi di ricerche diverse dal relatore e dal Gruppo Astrofili Astigiani.

L’invito a partecipare è inoltrato anche agli Studenti degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore del territorio. Agli studenti sarà consegnato un attestato di partecipazione a firma del Professor Flavio Fusi Pecci e dal Responsabile del Gruppo Astrofili Astigiani.

E’ la promessa di un evento del tutto particolare per tema ed organizzazione che vuole essere ancora una volta una testimonianza di una attività del Lions Club Nizza Monferrato Canelli e del Leo Club, rivolta ai Soci “ diversamente giovani”, ma anche ai giovani per portare sul territorio, con personalità importanti della Cultura e della Scienza, il messaggio di un volontariato attivo da far conoscere e riconoscere.

Al termine rinfresco e omaggio di una “brochure” del professor Flavio Fusi Pecci