Il Comitato Palio Montechiaro si prepara per “Montechiaro in Fiore”

Il comitato palio Montechiaro, dopo la cena di apertura anno paliofilo, con la presentazione del fantino Jonathan Bartoletti, e l’ottavo posto al paliotto, che ha visto il ritorno dei musici e sbandieratori dopo sedici anni di assenza, il 21 maggio organizza la serata per giovani con DjToju e domenica 22 Montechiaro in fiore nel centro medievale del paese, coinvolgendo produttori ed espositori con una mostra mercato.

Il programma di domenica

Dalle ore 9:00 alle 18:00 si terrà la 1° edizione Mostra Mercato dei Fiori e affini

Alle ore 8:00 Accoglienza espositori e hobbisti nel concentrico del paese

Alle ore 10:00 Apertura ufficiale con le autorità

Alle ore 10:30 Corteo Storico con damigelle, musici e sbandieratori per le vie di Montechiaro con esibizione sulla piazza del Comune

Alle ore 12:15 Concerto di campane dal campanile di Santa Caterina e dalla torre civica a cura del campanaro Andrea Piasentà.

Dall’alba al tramonto: “Arte in piazza” a tema libero, pittura, scultura, ceramiche, naif e installazioni, con la partecipazione straordinaria di Silvio Volpato, maestro del Palio 2022.

Presso il cortile delle scuole elementari esposizione degli elaborati degli alunni delle scuole infanzia, elementare e media.

Alle ore 15:30 Premiazione degli elaborati artistici presso il cortile delle scuole elementari. Seguirà

“Lo spettacolo delle marionette” a cura di Vincenzo Tartaglino.

Alle ore 16:00 Partita di tamburello a muro Montechiaro vs Castell’Alfero presso lo sferisterio comunale “Beppe Tirone”

Per tutta la durata dell’evento il Comitato Palio Montechiaro sarà presente con lo Stand Gastronomico.