Il Comitato Palio Castell’Alfero il più numeroso alla “Astipedalando tra i … borghi”

Domenica 1° Maggio è stata disputata la 35a “Astipedalando tra i … borghi”, classica “biciclettata” organizzata da Albatros Comunicazione che poteva contare sul consueto patrocinio del Comune di Asti e l’indispensabile collaborazione di Vigili Urbani e Croce Verde di Asti che hanno “scortato” i partecipanti, in versione cicloturistica, lungo un inedito percorso cittadino di una decina di Km.

Il tutto con il prezioso “supporto” in qualità di main-sponsor della Banca di Asti (che ha fornito le magliette ufficiali), della Conc. Errebi Mobility (che ha svolto le funzioni di apripista con un’auto elettrica), della Centrale del Latte d’Italia e del Gruppo Despar (rinfresco finale), e dei numerosi inserzionisti presenti sul Numero Unico.

Dopo 3 anni d’attesa, un’edizione che ha proposto alla partenza un centinaio di astigiani che hanno tenuto fede al consueto rito della storica “biciclettata” d’inizio Maggio. Con molti bambini presenti. Al via da P.za Medici/Via C.Battisti erano presenti il Delegato CONI Asti Lavinia Saracco ed il Capitano del Palio Michele Gandolfo. All’arrivo i “pedalatori” hanno trovato ad attenderli il Sindaco Maurizio Rasero.

La manifestazione devolverà all’Associazione “One more life”, impegnata nel settore del “disagio infantile”, un contributo di 250,00 €. La consegna avverrà Giovedì 5 Maggio nel salone Convegni della Banca di Asti in occasione della Presentazione Ufficiale della 35a “StraAsti”, nell’ambito della 29a “Festa dello Sport” nel corso della quale sarà premiata Alice Sotero quale “Sportivo astigiano dell’anno” 2021.

Così come accade dal 2004, era prevista un’unica classifica di partecipazione riservata ai Comitati Palio facendo parte l’ “Astipedalando tra i… borghi” del “Superprestige” 2022.

Per la prima volta ad iscrivere il proprio nome sull’Albo d’Oro è stato il Comitato Palio del Comune di Castell’Alfero (39 iscritti, tra i quali il Rettore Fabrizio D’Agostino) che ha preceduto San Pietro (20 iscritti, tra i quali il Rettore Mario Raviola) e S.Secondo (14 iscritti, ma nessun partente …).

Nella classifica del “Superprestige” – aggiornata ai Tornei dei Borghi di Bocce, Bowling e “Astipedalando tra i … borghi” – al comando è balzato il Comitato Palio Castell’Alfero che con 74 punti precede S.Secondo (68), S.Pietro (57), S.Damiano (42), Torretta e S.Marzanotto (36). Seguono S.Maria Nuova (30), S.Caterina (29), D.Bosco (18), Moncalvo (16), Montechiaro (15), S.Martino/ S.Rocco (12), Baldichieri (9), S.Paolo (8), Viatosto (7) e Cattedrale (6).

Prossimi punti quelli che saranno “portati in dote” dal 28° Torneo dei Borghi di Volley “Lui & Lei” Mem. “Italo Bologna” che scatterà Venerdì 6 Maggio per concludersi 48 ore più tardi sempre al “PalaBosca” di Via Gerbi.