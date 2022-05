I Giovani astigiani per la seconda volta a fianco di Rasero: “Ragazzi pronti a metterci la faccia per la nostra città”

Un clima di festa al Palco 19 per la presentazione della lista dei Giovani astigiani. 32 i candidati che hanno deciso di dare il sostegno al sindaco uscente Maurizio Rasero.

“Sono sempre stato certo che questo gruppo avrebbe fatto la differenza – ha detto il sindaco – 5 anni fa abbiamo pensato di dare una voce ai tanti giovani che hanno a cuore la nostra città. Sono convinto che questa lista prenderà le stesse preferenze della scorsa tornata, anche se sono fiducioso che ne raccoglierà molte di più”.

La lista ha espresso nel 2017 tre amministratori: l’assessore Elisa Pietragalla, i consiglieri Paride Candelaresi e Denis Ghiglione.

“5 anni fa il sindaco ha dato la fiducia ad un gruppo di giovani per lavorare insieme a lui nella macchina comunale – ha affermato Elisa Pietragalla – come Giovani Astigiani abbiamo condiviso tanto lavoro e tante decisioni. Dietro di noi ci sono 32 ragazzi che ci mettono la faccia e vogliono buttare il cuore oltre l’ostacolo per il bene della città”,

“Abbiamo una squadra molto eterogenea che lavora insieme, in questo abbiamo imparato da Maurizio, che è instancabile in quello che fa – prosegue Candelaresi – in questi cinque anni nessuno è stato lasciato indietro”.

I nomi dei candidati