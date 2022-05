Grande successo per l’International Jazz Day di Alba

Sabato 30 aprile un centinaio di spettatori ha partecipato all’International Jazz Day di Alba: un evento nato dalla sinergia fra l’Assessorato al Turismo del Comune di Alba, Milleunanota Alba e Dragonfly Music Studio, che è stato proposto per la seconda volta nella vigna urbana della Scuola Enologica Umberto I.

Inserita all’interno della programmazione di Vinum Outdoor, l’iniziativa ha voluto celebrare la musica internazionale con Guru of the beat, concerto con brani dal Mediterraneo, Sud America e dal nord Europa. Danilo Mineo alle percussioni insieme a Mattia Dalla Pozza, già sax di Jovanotti, e Filippo Cosentino alla chitarra e al piano hanno così animato la vigna urbana della città attirando non solo cittadini albesi ma anche turisti.