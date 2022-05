Giornata Europea per la Sicurezza Stradale: le iniziative dell’Automobile Club Asti per le scuole

In occasione della Giornata Europea per la Sicurezza Stradale, che cade oggi, 6 maggio, anche quest’anno l’Automobile Club Asti conferma l’impegno nell’ambito della promozione dell’educazione stradale.

ACI promuove l’iniziativa “Disegna la tua strada sicura”, un’importante campagna di sensibilizzazione, con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, rivolta alle Scuole Primarie di tutto il territorio nazionale e in collaborazione con gli Automobile Club locali aderenti all’iniziativa, tra cui l’Automobile Club Asti.

Un’esperienza che permetterà ai bambini di rappresentare la loro idea di “strada sicura” attraverso disegni ed immagini da colorare e che si concluderà il 1 giugno 2022 con la presentazione di un filmato finale sul sito istituzionale dell’ACI, dove saranno illustrati i disegni dei bambini delle scuole, unitamente ad un elenco delle Scuole Primarie che hanno partecipato alla campagna di sensibilizzazione, e del quale verrà dato risalto anche sul portale Edustrada, come testimonianza dell’iniziativa.

“L’iniziativa ‘Disegna la tua strada sicura’ rappresenta un’esperienza di coinvolgimento creativo-didattico dei giovani studenti in tema di mobilità sicura. Un’occasione importante dal momento che saranno proprio loro gli automobilisti di domani” ha evidenziato il direttore dell’Automobile Club Asti, Paolo Pinto.

“Disegna la tua strada sicura” rientra tra le iniziative di sicurezza ed educazione stradale che l’Automobile Club Asti promuove affinché si concorra allo sviluppo di una cultura di una mobilità sicura e sostenibile. In quest’ottica, nel mese di marzo è proseguita l’attività di erogazione, da parte dell’Automobile Club Asti, dei corsi promossi tramite piattaforma WEB Edustrada.

Gli alunni di due classi della Scuola primaria De Amicis di Villanova d’Asti, con il coordinamento dell’ insegnante Piera Novara, hanno partecipato mediante lo strumento della didattica a distanza, del corso denominato “Giovani Campioni della Sicurezza Stradale”; attraverso l’ausilio di filmati, cartoni animati e giochi, sono stati sensibilizzati al rispetto delle regole al fine di comprendere la cultura del muoversi in sicurezza attraverso la conoscenza e l’adozione di comportamenti corretti nell’ambito dell’educazione stradale e di valori comuni con la pratica sportiva. A qualche settimana di distanza, le cinque classi della Scuola Primaria di Calliano, con il coordinamento dall’insegnante Adriana Cisi, hanno partecipato, sempre in DAD, al corso denominato “A Passo Sicuro – uso corretto degli attraversamenti pedonali”, con entusiasmo, imparando il rispetto delle regole per una mobilità sicura nella quotidianità.