Gianfranco Miroglio a Castelnuovo Belbo per presentare “Anime”

Gianfranco Miroglio sarà ospite della biblioteca Fenga di Castelnuovo Belbo per presentare il suo romanzo “Anime”. Dialogherà con l’autore il professor Stefano Di Norcia.

Il romanzo di Gianfranco Miroglio, nasce dal presente, da un presente incerto che ci sta cambiando la vita e compie un viaggio all’indietro nel tempo nell’esistenza di Coso: il protagonista. Un viaggio esistenziale, un viaggio che pone riflessioni attraverso la vita del protagonista e degli altri attori del romanzo sul futuro, lo fa con un tempo scandito in fretta, come mancasse tempo per affrontare tutte le domande, le lotte, i cambiamenti necessari. Un tempo veloce, zeppo di appunti civici, domande che ci consegna un impegno per il futuro.

Gianfranco Miroglio, classe 1949, è stato docente e dirigente scolastico, ambientalista, per quasi trent’anni presidente dell’attuale Parco Paleontologico Astigiano, ora coordina il Distretto paleontologico dell’Astigiano e del Monferrato.

Il suo fare politica è sempre stato accompagnato da una passione culturale e da una cornice poetica nei suoi appassionati interventi. Oltre ad “Anime” è autore dei romanzi “La culla e i Giorni”, “Amaro Come il Miele”, “Rossocorriera”, “Ferragosto”.

L’appuntamento è per sabato 7 maggio alle 17, presso la biblioteca, piazza Municipio 1. Info: 3383067107– biblioteca.castelnuovobelbo@gmail.com