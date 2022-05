Fuoco e colore: inaugurata a Canelli la mostra del fotografo astigiano Antonio Muraca

Alla presenza di un numeroso pubblico ieri, giovedì 12 maggio, è stata inaugurata a Canelli, presso la galleria “Fuoco e Colore” di corso Libertà 49, la mostra personale del fotografo astigiano Antonio Muraca.

Tema principe della mostra è l’universo femminile: trenta scatti, attraverso i quali la femminilità viene indissolubilmente legata alla bellezza, alla sensualità, all’eleganza, alla dolcezza ed ai sogni. La mostra sarà visitabile sino al 23 maggio nei seguenti giorni ed orari di apertura: venerdì e sabato dalle ore 16,30 alle 19 e domenica alle ore 10 alle 12.

Presso la stessa sede e in collaborazione con l’associazione Cia (Comics illustrations and arts), Antonio Muraca terrà anche un workshop di fotografia, aperto a tutti e suddiviso in tre lezioni (16-23-30 maggio). Per informazioni ed iscrizioni, contattare il seguente numero telefonico: 3421802393.