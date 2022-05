Fine settimana con la quarta edizione della “Giornata dei Castelli Aperti”

Una giornata per scoprire la storia, l’arte e la cultura del Piemonte attraverso le sue meravigliose dimore storiche. L’appuntamento è domenica 15 maggio con la quarta edizione della “Giornata dei Castelli Aperti” che vedrà l’apertura concomitante di oltre 60 beni storici – ville, castelli, musei e palazzi – ubicati su tutto il territorio piemontese. L’iniziativa permetterà ai visitatori di scoprire antiche dimore spesso chiuse al pubblico in aree geografiche contigue in modo da organizzare un itinerario su misura in un’unica giornata.

Sabato 14 maggio, ci sarà un’anteprima della giornata con l’eccezionale apertura del parco di Villa Ceriana a Castagneto Po. Famosa per essere appartenuta ad Alberto Bruni Tedeschi, padre di Carla, modella, cantautrice e moglie del presidente francese Sarkozy, della villa-castello si ha testimonianza già nel 1019. Nel 1227 fu concessa, come investitura, ai Marchesi del Monferrato, nel 1630, passò ai Savoia. Nel 1740, a seguito di invasioni da parte dell’armata francese, venne fatta riedificare dai conti Trabucco su disegni dell’architetto Giuseppe Nicolis di Robilant. I lavori di riedificazione furono ultimati nel 1835. Nel 1859 appartenne all’avv. Cav. Vincenzo Ceriana, banchiere e negoziante di seta per poi passare di proprietà nel 1952 all’imprenditore, compositore e ingegnere Alberto Bruni Tedeschi.

Sabato 14 maggio nel pomeriggio, i visitatori potranno scoprire il meraviglioso parco di 144 ettari che circonda la villa e che fu realizzato in pochi anni a partire dal 1847 da Marcellino Roda. Alberi secolari, affacci panoramici e ampie terrazze, antichi roseti e fontane, sono solo alcuni degli elementi paesaggistici che si potranno scoprire passeggiando grazie alle visite guidate organizzate dall’Associazione Amici di Castelli Aperti. La partenza dei tour è alle 14.30, 15.30 e 16.30 e il costo di 8 euro. Parte del ricavato verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana.

Di seguito un elenco dei beni aderenti alla Giornata dei Castelli Aperti domenica 15 maggio:

PROVINCIA DI ASTI

Castagnole delle Lanze – Torre del Conte Ballada di Saint Robert: 15 maggio visite su prenotazione. Informazioni e prenotazioni: 339 7188237; assoc.torreballada@gmail.com

Castell’Alfero – Castello di Castell’Alfero: 15 maggio visite ore 16.00 e 17.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel: +39 0141 406611, +39 347 5787285 Email: segreteria@comune.castellalfero.at.it

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-di-castellalfero.html

Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: accesso libero e gratuito dalle ore 09.00 alle 19.00. Visite guidate ogni ora dalle 15.00 alle 18.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel: +39 0141 957125, +39 347 0834805 Email: info@comune.castelnuovocalcea.at.it

Costigliole d’Asti – Castello di Rorà: aperto 15 maggio con orario 10.30 – 12.30 e 15.00 – 19,00. Per informazioni: Tel: +39 0141 962210, +39 348 3059089 Email: manifestazioni@costigliole.it

Monastero Bormida – Castello di Monastero Bormida: aperto 15 maggio, visite guidate con partenza alle ore 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel: +39 0144 88012, +39 328 0410869 Email: info@comunemonastero.at.it

Moncalvo – Torrione e camminamenti di Moncalvo: 15 maggio visita libera, con pannelli informativi o accompagnata (dal Punto Informazioni Turistiche). Orari 10:00-12:30; 15:30-17:30 Per informazioni: Tel: +39 388 6466361, +39 0141 917505 Email: info@prolocomoncalvo.it

Nizza Monferrato – Torre del Campanon: 15 maggio orari 10.30-12.30 e 16.00-18.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel: +39 0141 720507 (lunedì-venerdì), +39 0141 727516 Ufficio Turistico (martedì-domenica) , +39 331 5769127 Email: iat@comune.nizza.at.it, a.ferrero@comune.nizza.at.it

Roccaverano – Parco Quarelli: aperto 15 maggio con orario 8.00 – 21.00. Per informazioni e prenotazioni: Fax: +39 0144 953402 +39 327 7678054 Email: info@quarelli.it

San Martino Alfieri – Castello Alfieri di Sostegno: aperto 15 maggio visite guidate alle h. 11.00, h.14.00 e h.16.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel: +39 0141 976015

Email: locanda@marchesialfieri.it, info@marchesialfieri.it

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-di-san-martino-alfieri.html

Viarigi – Torre dei Segnali: aperto su prenotazione dalle 15.30 alle 18.30; info e prenotazioni 331 1531242, +39 0141 611050; sindaco@comune.viarigi.at.it

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: Aperto domenica 15 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30. Info 0144 57555; info@acquimusei.it

Acqui Terme – Villa Ottolenghi Wedekind: Aperto domenica 15 maggio h. 14.30. Visita guidata, con degustazione nelle cantine (circa 2 ore e 30 minuti). Informazioni e prenotazioni:

335 6312093; accoglienza@borgomonterosso.com https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/villa-ottolenghi-a-acqui-terme.html

Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano: visite 15 maggio su prenotazione, con orario 9-11.00 e 15.00-18.00. Informazioni e prenotazioni: Tel. 0141 922535; info@castellodirazzano.it https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/cantine-del-castello-di-razzano-di-alfiano-natta.html

Alluvioni Piovera – Castello Balbi di Piovera: aperto il 15 maggio dalle 14.30 alle 18.30. Informazioni e prenotazioni: 346 2341141; info@castellodipiovera.it https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-di-piovera.html?category_id=43

Bistagno – Gipsoteca Giulio Monteverde: aperto il 15 maggio dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, Per informazioni e prenotazioni: Tel:0144 79106, +39 366 5432354 Email: info@gipsotecamonteverde.it

Castelnuovo Scrivia – Castello dei Torriani e dei Bandello – Palazzo Pretorio: aperture con visite guidate dalle 15.00 alle 18,00 con partenza ore 15:00-16:00-17:00. Per informazioni e prenotazioni: Tel: +39 0131 826754 Email: biblioteca@comune.castelnuovoscrivia.al.it

Giarole – Castello di Sannazzaro: visite guidate su prenotazione il 15 maggio alle ore 11.30 e 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Tel: +39 335 1030923, +39 347 2505519 Email: info@castellosannazzaro.it

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-sannazzaro-di-giarole.html

Masio – Museo La Torre e il Fiume: 15 maggio orario 15:00- 18:00. Per informazioni: Tel: +39 0131 799131 Email: protocollo@comune.masio.al.it

Morsasco – Castello di Morsasco: solo su prenotazione al 334 3769833; castellodimorsasco@gmail.com

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-di-morsasco.html?category_id=43

Ozzano Monferrato – Borgo Antico: Domenica 15 maggio partenza visite ore 10.00 e ore 15.30. Per informazioni: Tel: +39 0142 487153, +39 338 5288567 Email: segreteria@comune.ozzanomonferrato.al.it

Pozzolo Formigaro – Castello di Pozzolo Formigaro: 15 maggio visite guidate in italiano; in inglese, tedesco e francese su richiesta. Orario 15:00 – 18:30 per informazioni e prenotazioni:info@comune.pozzoloformigaro.al.it

Rivalta Bormida – Palazzo Lignana di Gattinara: visite guidate solo su prenotazione (minimo due persone – massimo 6). Si consiglia di prenotare la visita almeno con due giorni di preavviso. Info e prenotazioni: 333 5710532; info@elisabethderothschild.it

Rocca Grimalda – Castello di Rocca Grimalda: 15 maggio visite guidate su prenotazione del castello e giardino, alle ore 15.00, 16.00, 17.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel: +39 0143 873128, +39 334 3387659, +39 334 1574751 Email: info@castelloroccagrimalda.it

Rosignano Monferrato – Borgo: 15 maggio visite guidate su prenotazione 10.00-12.30 e 15.00-18.00. Partenza delle visite c/o Infopoint, prenotazioni al 377 1693394, info@comune.rosignanomonferrato.al.it

Rosignano Monferrato – Castello di Uviglie: domenica 15 maggio visita guidata ore 10.30. E’ consigliata la prenotazione: Tel: +39 342 9214895 Email: reception@castellodiuviglie.com

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-di-uviglie-a-rosignano-monferrato.html

Terzo – Torre di Terzo: domenica 15 maggio BORGO APERTO con visite guidate ai monumenti principali: la torre medievale, la Chiesa parrocchiale di San Maurizio e l’oratorio di Sant’Antonio, dalle ore 15.00 e alle 19.00. Per informazioni: Tel: +39 0144 594264, +39 334 1028294 Email: info@comune.terzo.al.it

Trisobbio – castello (salita alla torre): aperto dalle 14.00 alle 18.00; 334 6136935; info@castelloditrisobbio.com

PROVINCIA DI BIELLA

Biella – Palazzo Gromo Losa: aperto in occasione della 9^ edizione della mostra “Selvatica – Arte e Natura in Festival” dalle 10.00 alle 19.00. Info e prenotazioni: 015 0991868; info@palazzogromolosa.it

Biella – Palazzo La Marmora: aperto su prenotazione al 015 0991868; info@palazzogromolosa.it

Candelo – Ricetto di Candelo: accesso libero tutti i giorni. Informazioni: 015 2534118; ufficiocultura@comunedicandelo.it

Masserano – Palazzo dei Principi: aperto 15 maggio con visite guidate alle 14:30 – 15:30 – 16:30; info e prenotazioni: 345 5126696 associazionedonbarale@gmail.com

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/palazzo-dei-principi-di-masserano.html

PROVINCIA DI CUNEO

Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto 15 maggio dalle 14.30 alle 18.30. Informazioni e prenotazioni: Tel. 345 7642123; mudialba14@gmail.com https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/museo-della-cattedrale-mudi-alba.htm

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto con orario 10.30-19.00. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; info@wimubarolo.it; prenotazioni@wimubarolo.it https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra – La Zizzola Casa dei Braidesi: aperto 15 maggio dalle 10.00 alle 18.00. Per informazioni: Tel: +39 0172 430185 Email: turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto 15 maggio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00; info 0172 430185, turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto 15 maggio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00; info 0172 430185, turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Museo del Giocattolo: aperto 15 maggio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00; info 0172 430185, turismo@comune.bra.cn.it

Busca – Castello del Roccolo: aperto 15 maggio dalle 14.30 alle 19.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel: +39 333 9875841 Email: info@castellodelroccolo.it

Caraglio – Il Filatoio: 15 maggio visite guidate al Museo alle ore 10.30, 12.00, 15.00, 16.30 e 18.00. Per informazioni e prenotazioni Tel:0171/618300 Email: info@fondazionefilatoio.it

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/il-filatoio-di-caraglio.html

Cherasco – Palazzo Salmatoris: aperto 15 maggio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. info 0172 427050, +39 0172 427052 (orari ufficio); turistico@comune.cherasco.cn.it,

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: aperto 15 maggio dalle 15.00 alle 19.00; info 3478878051; museo.malle@comune.dronero.cn.it

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto 15 maggio con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 – Tel. +39 0172 601 60; iatfossano@visitcuneese.it

Govone – Castello Reale: aperto 15 maggio dalle 10.00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18.00. Visite ogni mezzora. Info 371 4918587; info@castellorealedigovone.it https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-reale-di-govone.html

Magliano Alfieri – Castello degli Alfieri di Magliano: aperto 15 maggio con orario 10.30-18.30. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; castellomagliano@barolofoundation.it https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta: aperto 15 maggio 10.00-18.00. Informazioni e prenotazioni: 0175 87822; faimanta@fondoambiente.it

Monteu Roero – Castello di Monteu Roero: aperto 15 maggio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00, Prenotazioni ed informazioni: Tel: +39 333 7678652 Associazione Bel Monteu , +39 0141 739528 Email: belmonteu@libero.it

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-di-monteu-roero.html

Racconigi – Castello: aperto 15 maggio. Castello: dalle 9.00 alle 19.00. Parco: dalle 9.30 alle 17.00. Visite guidate in gruppo, max 12 persone, con partenze nei seguenti orari: 10.00, 11.30, 14.30, 16.15, 17.30.

Informazioni e prenotazioni (dalle 10.00 alle 16.00): Conitours tel.0171696206;

info@cuneoalps.it; www.cuneoalps.it

Saliceto – Castello dei Marchesi del Carretto: 15 maggio visita guidata ore 15:00, Per informazioni e prenotazioni: Tel: +39 342 3570641 (Infopoint) prenotazioni, +39 0174 98021

Mail: castrumsaliceti@gmail.com

Saluzzo – Casa Cavassa: aperto 15 maggio con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html

Saluzzo – La Castiglia: aperto 15 maggio con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: aperto 15 maggio con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/torre-civica-di-saluzzo.html

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico : aperta 15 maggio dalle 14:00 alle 19:00. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 800 942241 Email: musa@itur.it

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

Saluzzo – Villa Belvedere : aperta 15 maggio dalle 10,30 alle 18,30. Villa: visita guidata; Parco: accesso libero. Per informazioni e prenotazioni: Tel333 4414980 Email: info@villabelvedereradicati.it

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: aperto 15 maggio con orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Informazioni e prenotazioni: 0172 712982; 349 8847796; museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto 15 maggio con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45. Informazioni e prenotazioni: 0173 613358; info@castellodiserralunga.it; https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-di-serralunga-dalba.html

PROVINCIA DI TORINO

Agliè – Castello di Aglié: aperto 15 maggio dalle 9.00 alle 12.00 (ultimo ingresso 12.00) e dalle 14.00 alle 19.00 (ultimo ingresso 18.00); Orari giardini e parco: dalle 9.00 alle 18.00 (ultimo ingresso 17.00). Prenotazione obbligatoria per le visite al Castello e per le visite alla mostra temporanea “Lettera 22”. Prenotazioni: drm-pie.aglie.prenotazioni@beniculturali.it; tel. 0124 330102 (servizio attivo da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00).

Arignano – Castello delle Quattro Torri: aperto 15 maggio con visite guidate alle ore 15.30 e ore 17.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel: +39 339 2331563 Email: learignanesi@gmail.com

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-delle-quattro-torri-a-arignano.html

Arignano – La Rocca di Arignano: domenica 15 maggio visite guidate nei seguenti orari: 10.00, 11.00, 15.00 ,16.00 Per informazioni e prenotazioni: Tel: +39 011 4031511 Email: info@roccadiarignano.it

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/rocca-di-arignano.html

Caravino – Castello del Parco di Masino: aperto 15 maggio con orario 10.00-18.00. Informazioni e prenotazioni: 0125 778100; faimasino@fondoambiente.it

Moncalieri – Castello di Moncalieri: aperto 15 maggio dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso 17.00). Prenotazione obbligatoria online a cura del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude

www.lavenaria.it; Informazioni: tel. 011 4992333

Piossasco – Casa Lajolo: aperto 15 maggio dalle 10.00-13.30 e dalle 14.30-18.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel: +39 333 3270586Email: info@casalajolo.it

Pralormo – Castello di Pralormo: aperto 15 maggio dalle 10.00 alle 18.00. Informazioni: 348/8520907; info@castellodipralormo.com,

San Secondo di Pinerolo – castello di Miradolo: 15 maggio la mostra e il Parco sono visitabili dalle 10.00 alle 18.30. Ultimo ingresso ore 17.00. Ingresso solo su prenotazione: Tel. 0121/502761

prenotazioni@fondazionecosso.it

Torino – Palazzo Carignano: aperto 15 maggio dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17). Oltre al consueto percorso di visita è accessibile anche l’Appartamento di Mezzanotte, solitamente chiuso al pubblico in quanto sede degli uffici della Direzione regionale Musei, in cui è possibile ammirare alcuni degli ambienti affrescati alla fine del Seicento dal pittore lombardo Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, insieme alla sua bottega.

Prenotazione obbligatoria: drm-pie.palazzocarignano@beniculturali.it; tel. 011 5641733 – 011 5641791

Torino – Villa della Regina: aperto 08 maggio dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17). Prenotazioni: 011 8195035 – drm-pie.villadellaregina@beniculturali.it

Verrua Savoia – Fortezza: aperta 15 maggio dalle ore 15. 30 alle 18.30, con due turni di visite guidate alle ore 16.00 e 17.15. Per informazioni e prenotazioni: Tel: +39 011 19838708 Email: fortezzadiverrua@gmail.com