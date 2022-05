Festa di benvenuto del Comune di Portacomaro e della sua biblioteca ai nuovi nati

La Biblioteca Civica e il Comune di Portacomaro ieri, sabato 30 aprile 2022, hanno invitato le famiglie dei bimbi nati nel 2020 e 2021, residenti nel Comune, a conoscere la Biblioteca e le iniziative del Gruppo Volontari nell’ambito del progetto nazionale “Nati per leggere”.

Ѐ stata questa una lieta occasione per donare, da parte della Biblioteca e del Comune, un libro di benvenuto nella comunità ai nuovi nati, che negli ultimi due anni non hanno avuto modo di partecipare come un tempo alle attività promosse dalla Biblioteca.

Ai bimbi nati nel 2020 è stato donato il libro “Pandino cosa fa?”, ed. Terre di mezzo, mentre i più piccoli hanno ricevuto “Facciamo le facce”, ed. Gribaudo. L’intenzione dell’Amministrazione comunale e del Gruppo Volontari è quella di accogliere i nuovi piccoli concittadini con questa iniziativa anche nei prossimi anni.

La Fondazione Biblioteca Astense, capofila territoriale del progetto “Nati per leggere”, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa locale, volendo contribuire con un secondo e diverso volumetto cartonato; si è così anche ovviato alla sospensione, nei due anni passati, della distribuzione dei libri dono, normalmente consegnati alla nascita in ospedale.