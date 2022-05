Festa della Mamma: anche alla residenza Casamia diventerà punto di distribuzione delle azalee solidali

Orpea Italia, divisione italiana del Gruppo francese Orpea, attore di riferimento mondiale nella presa in carico globale e nella cura delle persone fragili, celebra la Festa della Mamma unendosi alla Fondazione AIRC nella importante iniziativa per la salute delle donne che è ormai una tradizione di questa festa.

Domenica 8 maggio le strutture del Gruppo Orpea diventeranno punti di distribuzione delle azalee della ricerca. Un fiore simbolo della lotta contro i tumori femminili, un dono speciale per tutte le mamme, un gesto di amore che vale doppio! Tutti i proventi delle vendite saranno destinati ad AIRC per il sostegno dei ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne.

Anche la residenza Casamia Asti è pronta a profumarsi e colorarsi di solidarietà grazie all’esposizione delle azalee a disposizione di tutti coloro che vorranno fare una donazione attraverso l’acquisto di una piantina.

www.orpea.it