Fabio Olivero prorogato alla guida dell\'Unione dei Comuni Valcerrina

Si è riunito martedì sera il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Valcerrina nella nuova sede di Cerrina Monferrato.

Per la prima volta sono intervenuti in assemblea i rappresentanti dei nuovi comuni entrati nell’Unione, Moncestino e Villadeati, e in questo modo è stato suggellato nella sua pienezza l’ampliamento a nove comuni del sodalizio. In apertura è stata decisa la proroga nell’incarico di presidente a Fabio Olivero, sindaco di Odalengo Grande, in attesa che venga effettuata una revisione dello statuto unionale.

Successivamente sono stati approvati all’unanimità il rendiconto della gestione 2021, della nota di aggiornamento al Dup-Documento unico di programmazione 2022-2024 e del bilancio di previsione 2022-2024 e la convenzione del servizio di protezione civile Aib Aldo Visca di Cerrina Monferrato.