Elezioni, battute finali per la formulazione delle liste. Sabato scadono i termini di presentazione

Ultima settimana per i candidati nelle liste che si presenteranno alle elezioni amministrative del 12 giugno prossimo.

Sabato prossimo, infatti si saprà la griglia di partenza definitiva di queste elezioni comunali.

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata presso gli uffici della Segreteria generale del Comune di Asti, al primo piano di Palazzo civico, in piazza San Secondo nei seguenti giorni e orari:

– venerdì 13 maggio 2022 dalle ore 8:00 alle ore 20.00

– sabato 14 maggio 2022 dalle ore 8:00 alle ore 12:00

I partiti e movimenti politici che si presentano alle elezioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, per ciascun candidato: il curriculum vitae e il certificato rilasciato dal casellario giudiziale, di cui all’articolo 24 del testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

L’obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14º giorno antecedente la data dell’elezione.

Gli altri comuni al voto

Oltre che ad Asti, si voterà anche a Capriglio, Castagnole Monferrato, Cerreto d’Asti, Mombercelli, Montegrosso d’Asti, Tonco, Valfenera, Vesime, Viale e Villanova d’Asti.

Le votazioni si svolgeranno nella giornata di domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Il numero di consiglieri comunali da eleggere è di 32 per Asti, di 12 per Villanova d’Asti e di 10 per i restanti comuni.