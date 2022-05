Eletto il nuovo Consiglio d’Amministrazione del GAL Terre Astigiane

Si è svolta ieri, nel Salone della Provincia di Asti, l’Assemblea dei Soci del GAL Terre Astigiane. All’ordine del giorno, oltre all’approvazione del Bilancio 2021, l’elezione del Consiglio di amministrazione., dopo i 3 anni di mandato del Consiglio uscente,

nominato a maggio 2019.

Il GAL Terre Astigiane, fondato nel 2016, presenta ad oggi una compagine societaria di 51 soci, tra questi una componente pubblica, rappresentata principalmente dai 32 comuni del Sud Astigiano e le Unione collinari che li raggruppano ed una privata, rappresentata prioritariamente dalle associazioni di categoria della Provincia di Asti.

Il Presidente Filippo Mobrici, nella sua introduzione, ha ripercorso con i presenti i punti salienti delle attività, concentrandosi in particolare sull’ultimo periodo, durante il quale, grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione a ottobre 2021, il GAL è ripartito nella riedizione dei bandi, da quelli per il sostegno al turismo, quasi giunti a scadenza e quello per le filiere produttive, bando aperto fino a settembre 2022. “L’impegno degli anni passati ci ha portato ad impegnare tutti i fondi messi inizialmente a disposizione; da fine 2021, si è ripartiti con nuovi bandi, per il potenziamento delle attività del territorio. Questo periodo di intenso lavoro, tra nuovi bandi e chiusura dei progetti passati, ci porterà verso la nuova programmazione”.

Prima dell’elezione del Consiglio, il Presidente Mobrici si è inoltre soffermato sui ringraziamenti al Consiglio di Amministrazione uscente, alla totalità dei Soci, alla Regione Piemonte, all’Associazione Assopiemonte Leader ed allo staff di dipendenti e consulenti del GAL, non ultima anche la Provincia di Asti che ieri ha ospitato nella sua sede l ’Assemblea.

I componenti del Consiglio d’Amministrazione

L’Assemblea ha nominato quali componenti del Consiglio di Amministrazione: Filippo Mobrici (espressione della Camera di Commercio Alessandria Asti), Giovanni Vassallo (in rappresentanza dell’Unione collinare Canelli Moasca), Mauro Ardissone (Confesercenti), Luca Giacobbe (Unione collinare Vigne e Vini), Roberta Volpato (Unione collinare Via Fulvia), Ivo Bartolomeo Biancotto (Comunità delle colline tra Langa e Monferrato), Barbara Baino (in rappresentanza dei comuni di Belveglio, Isola d’Asti e Mongardino), Roberto Guastello (Unione collinare Val Tiglione), Secondo Rabbione (Coldiretti), Federica Curcio (Confcooperative), Lia Merlone (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa), Cristina Collavini (Confcommercio), Marco Capra (Confederazione Italiana Agricoltori), Roberto Bocchino (Asti Agricoltura), Gian Luca Musso (Confartigianato).

Il nuovo Consiglio, che comprende membri riconfermati e nuovi ingressi, rimarrà in carica per il prossimo triennio.

Dopo l’Assemblea, il nuovo Consiglio si è riunito per l’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, come stabilito da Statuto. Vengono riconfermati, a riconoscimento del lavoro svolto in questi anni, Filippo Mobrici, nel ruolo di Presidente e Giovanni Vassallo e Mauro Ardissone, quali Vice Presidenti.