E’ Margherita Ruffino (Popolo della Famiglia) la settima candidata a sindaco di Asti

Si aggiunge, a poche ore dalla chiusura della liste, una settima candidata alla carica di sindaco di Asti.

E’ Margherita Ruffino, di Canale, classe 1948, in lista con il Popolo della Famiglia. Come si legge dal sito del partito, la Ruffino è coniugata con una figlia e 2 nipoti. Prima di essere in pensione è stata insegnante nella Scuola primaria. Ha curato negli anni la conoscenza delle lingue straniere: inglese, francese e latino. Per molti anni ha fornito lezioni private agli studenti delle scuole medie e superiori di inglese, francese e latino. E’ volontaria nella Parrocchia e in un Gruppo missionario. Ha curato la propria vita spirituale nel Terz’Ordine Francescano.