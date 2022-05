Due film in programmazione questa settimana al Cinema Lumière

Al Cinema Lumière continuano le proiezioni di “Downton Abbey II – Una nuova era“, un film di Simon Curtis con Julian Fellowes, Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Imelda Staunton, Maggie Smith e altri.

Da venerdì 12 maggio entrerà in programmazione “Io e Lulù” un film per tutta la famiglia per la regia di Channing Tatum e Reid Carolin. La storia di un Ranger e del suo cane in un lungo cammino.

Di seguito, dunque, gli orari e i giorni di programmazione:

Martedì 3 e mercoledì 4 maggio – ore 21:15 – Downton Abbey II – Una nuova era

Giovedì 5 maggio e venerdì 6 maggio – ore 21:15 – Downton Abbey II – Una nuova era

Sabato 7 maggio – ore 19:00 e 21:30 – Downton Abbey II – Una nuova era

Domenica 8 maggio ore 19:00 e 21:30 – Downton Abbey II – Una nuova era (Per motivi tecnici annullato il consueto spettacolo del pomeriggio).

Lunedì 9, Martedì 10 maggio e Mercoledì 11 maggio – ore 21:15 – Downton Abbey II – Una nuova era

Giovedì 12 e venerdì 13 maggio – ore 21:15 – Io e Lulù

Il cinema ricorda che sarà fondamentale, per poter accedere alla sala, la mascherina Ffp2. I riferimenti sono: 0141.413620 (con segreteria telefonica), 333 593 1921 (responsabile). Il sito internet è www.cinemalumiereasti.jimdo.com e la pagina Facebook ha il titolo “lumiere” collegata anche al gruppo “amici del lumière di asti”. Il Lumière è anche su Instagram alla voce “lumiereasti”.

I trailer dei film sono consultabili sempre sul sito: www.cinemalumiereasti.jimdofree.com