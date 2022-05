Domani il Paliotto ricorderà Carlo Franco, suo storico speaker

Nella gioia del ritorno della competizione dopo due anni di assenza a causa della pandemia, domani sera ci sarà anche un po’ di tristezza al Palio degli Sbandieratori, in programma domani sera alle 21 in piazza San Secondo.

La manifestazione infatti sarà quest’anno orfana del suo storico spaker, Carlo Franco, che ha accompagnato le esibizioni dei gruppi sbandieratori e musici del Palio di Asti per trent’anni, fin dal lontano 1989. Carlo Franco ci ha lasciati nel 2019, poco prima dell’inizio della pandemia, ed è stato un pezzo di storia del Palio di Asti. Oltre ad essere la voce del Paliotto, Franco è stato per tanti anni anche il telecronista della corsa del Palio, ruolo che ha svolto in occasione di tante dirette su diverse emittenti locali per poi approdare in piazza Alfieri e raccontare il Palio a tutti gli astigiani.

Il Palio degli Sbandieratori gli renderà omaggio con un momento di ricordo prima dell’inizio delle esibizioni.