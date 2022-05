“Difesa europea: eserciti nazionali o esercito comune?” Se ne parla ad Asti in un convegno del MFE

Il Movimento Federalista Europeo – sezione di Asti ha organizzato, in collaborazione con la Fondazione Giovanni Goria, l’Associazione Europa Duemila e il Centro di Divulgazione Scientifica di Asti, il convegno “Quale difesa europea: eserciti nazionali o esercito comune europeo?”

L’incontro intende approfondire il progetto di difesa comune europea, tema di stringente attualità, con due relatori torinesi d’eccezione: Domenico Moro, tra i massimi esperti del settore e Alberto Frascà, giovane ed autorevole interprete del federalismo europeista.

L’appuntamento è per sabato 14 maggio, alle 10,30 ad Asti, alla Tipografia – Casa Editrice Team Service (via Nazario Sauro 6).

Il programma prevede i saluti di: Davide Arri, segretario provinciale MFE sezione di Asti; Marco Boria Fondazione Giovanni Goria; Luigi Florid Associazione Europa Duemila; Sabrina Gamba Centro di Divulgazione Scientifica Asti. Seguiranno gli interventi di Domenico Moro consiglio direttivo del CSF e della direzione nazionale MFE autore del libro “Verso la difesa europea. L’Europa e il nuovo ordine mondiale” e Alberto Frascà direttivo della sezione MFE Torino. Modera i lavori Carlo Cerrato, giornalista, segretario generale Fondazione Giovanni Goria.

MFE

Il Movimento Federalista Europeo è un movimento politico apartitico, che non concorre alle elezioni ma promuove tutta una serie di attività di ordine politico-culturale per sostenere l’attuazione della piena integrazione europea in senso federale: in una parola, per realizzare gli Stati Uniti d’Europa. Fondato nel 1943 da Altiero Spinelli, l’MFE ha nel Manifesto di Ventotene la sua Magna Charta ideale. La sezione astigiana è stata fondata nel 2017.