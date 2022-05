“Di pony in Palio” chiude il programma di questo martedì di San Secondo

È il tradizionale momento dedicato ai bambini a chiudere il programma dei festeggiamenti del martedì patronale che si è tenuto oggi ad Asti.

Il Collegio dei Rettori del Palio di Asti ha infatti organizzato l’iniziativa “Di Pony in Palio” dedicata ai più piccoli. Per tutto il pomeriggio in piazza San Secondo i bambini hanno potuto provare l ‘ebrezza di cavalcare un piccolo pony all’interno di un circuito allestito sul rialzo interno.

L’iniziativa, gratuita, ha visto la partecipazione di un gran numero di famiglie, con una lunga fila che si è formata attorno alla piazza.

Per tutta il giorno è stata presente anche la bancarella del Collegio dei rettori che vendeva fazzoletti e oggettistica a tema paliesco.

Prossimo appuntamento il Paliotto

Ora l’attenzione si sposterà sul Palio degli Sbandieratori, in programma sabato sera. Domani e venerdì sono previste le prove libere in piazza San Secondo per i gruppi di sbandieratori e musici.