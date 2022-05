Defibrillation Day: anche ad Asti dimostrazioni sull’uso del defibrillatore

Sabato 14 maggio si svolgerà in tutta Italia il Defibrillation Day, giornata nazionale promossa da Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) per sensibilizzare alla defibrillazione precoce con prove pratiche dimostrative nelle strade e nelle piazze italiane.

All’iniziativa hanno aderito numerose associazioni Anpas del Piemonte le quali incontreranno i cittadini per fornire spiegazioni sui principali sintomi e fattori di rischio dell’arresto cardiaco improvviso e sull’uso del defibrillatore semiautomatico esterno. Grazie a defibrillatori trainer e manichini, messi a disposizione degli istruttori delle associazioni Anpas, sarà possibile provare la sequenza della rianimazione cardio polmonare con l’utilizzo del defibrillatore.

Ad Asti volontarie e volontari della Croce Verde astigiana incontreranno i cittadini in piazza San Secondo dalle 15 per dare informazioni e per mostrare quanto è importante, semplice e intuitivo l’uso del defibrillatore. Saranno proposte attività per tutte le fasce di età.