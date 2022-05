Dal Liceo Augusto Monti di Asti a Madrid per lo stage linguistico: “y de Madrid al cielo”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’Istituto Monti di Asti relativo allo stage linguistico

Ritorno alla normalità, riaperture, allentamento delle restrizioni… Quante volte ne abbiamo sentito parlare, molte come se si fosse trattato di un miraggio lontano; altrettante volte avremmo voluto offrire ai nostri ragazzi delle alternative, delle proposte concrete. Il Liceo “Augusto Monti” di Asti ci è riuscito, in seguito al lavoro organizzativo delle insegnanti di spagnolo, che poche settimane fa hanno accompagnato un gruppo di studentesse e studenti a Madrid: dal 5 all’11 aprile, infatti, ventuno alunni di quarta e quinta del Liceo Linguistico hanno vissuto la tanto attesa esperienza dello stage nella capitale spagnola.

Durante la settimana di soggiorno, i ragazzi, ospitati presso famiglie locali, hanno visitato i principali monumenti e luoghi d’interesse della città: Palacio Real, Museo del Prado, Reina Sofía, solo per citarne alcuni; hanno svolto attività didattiche e culturali curate dall’Instituto San Fernando, interagendo con l’ambiente e con gli abitanti e potenziando in tal modo le loro competenze linguistiche e comunicative. L’immersione totale nella vita della capitale spagnola è stata un’esperienza a trecentosessanta gradi, grazie alla quale i ragazzi si sono potuti finalmente mettere in gioco in un contesto comunicativo reale.

Dopo due anni di pandemia e di chiusure, è stato emozionante guardarli mentre facevano lezione all’aperto in uno dei parchi più belli di Madrid o vederli interpellare i passanti nello splendido scenario del Parque del Retiro o del Templo de Debod (e vedere i loro sorrisi non più nascosti dalle mascherine).

A detta di tutti i partecipanti, l’iniziativa ha riscosso un grande successo e ha contribuito a creare ricordi indimenticabili in un periodo ancora carico di tensioni e incertezze.

Come direbbero i ragazzi, “tanta roba” e, come direbbero gli spagnoli, “de Madrid al cielo”, ovvero Madrid è ineguagliabile.