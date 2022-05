Cronistoria della Camminata sulle Cime di Mombello Monferrato

E’ stata veramente una bella giornata quella del 1° maggio a Mombello Monferrato con la camminata Sulle Cime di Mombello organizzata dal Circolo Ancol in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Quasi un centinaio i partecipanti che si sono presentati alla partenza di primo pomeriggio, accolti da una splendida giornata di sole e con temperature piacevoli.

Prima della partenza il Sindaco Augusto Cavallo ha fatto i saluti istituzionali dando il benvenuto a tutti i partecipanti, per poi fare da guida lungo tutto il percorso.

Dopo la classica foto di gruppo si iniziava quindi a camminare attraversando il centro storico per poi inoltrarsi in aperta campagna scendendo a fondovalle lungo i campi coltivati a orzo e grano che colorano di verde smeraldo tutto il panorama. Si procedeva quindi risalendo verso la frazione di Morsingo per una prima tappa, occasione per visitare anche la chiesa locale. Si ripartiva verso la località Giardino dove si faceva una seconda breve tappa per ammirare le numerose orchidee selvatiche che crescono nella zona per poi proseguire fino a Cascina Montena per un’altra tappa più prolungata. I camminatori ne approfittavano per dissetarsi e per visitare la splendida struttura gestita dalla famiglia Savio e dedicata a feste, eventi e serate di gruppo.

Da qui iniziava poi il sentiero più selvaggio che si inoltrava salendo a più riprese nel fitto della boscaglia fino al “Bric dal Luv” (Monte Lupo) dopo una ripida salita. Proseguendo all’ombra della vegetazione si arrivava fino alla Cascina Monte Sion per una nuova tappa dedicata ad ammirare il paesaggio su tutta la Valcerrina.

Da qui si scendeva alla borgata di Luvara e poi giù ancora fino a fondovalle per poi affrontare l’ultima salita prima del meritato traguardo.

Ritornati a Mombello non restava che dedicarsi al sontuoso apericena preparato dai volontari del Circolo Ancol di Mombello che tra piatti e vini locali permetteva agli stanchi escursionisti di recuperare le energie spesa durante il pomeriggio mombellese.

Terminava cosi una gioiosa giornata trascorsa in mezzo alla natura dandosi appuntamento a venerdì sera per la prima camminata serale a Cerrina Valle,