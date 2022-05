Cresce l’attesa per l’inaugurazione della sede dell’Associazione Protezione Civile Geometri Asti Odv

Il 21 maggio 2022, è una data importante per la Progeo Asti Odv. Quel giorno, con inizio alle 15.30, sarà inaugurata la sede in frazione Revignano.

Un risultato voluto da tutti i soci che dal 2014, anno di costituzione dell’Associazione sono stati in continua crescita raggiungendo oggi il numero di 38 volontari attivi. La sede è l’ex scuola elementare del Palucco, concessa in affitto dal Comune di Asti e si tratta di uno stabile dismesso da diversi anni, ripulito e rinnovato dalla Progeo, con lavori non ancora ultimati.

All’inaugurazione parteciperanno le massime Autorità cittadine: sono stati invitati il neo Prefetto della Provincia di Asti dr. Claudio Ventrice, il Sindaco dr. Maurizio Rasero, il Presidente della Provincia di Asti dr. Paolo Lanfranco, l’Assessore regionale alla Protezione Civile dr. Marco Gabusi, l’Assessore comunale alla Protezione Civile dr. Marco Bona e i coordinatori regionale e provinciale della Protezione Civile Marco Fassero e Valter Marenco e rappresentanti delle 14 associazioni e gruppi comunali che insieme alla Progeo costituiscono il Coordinamento territoriale provinciale del volontariato di Protezione Civile di Asti.

Il 21 maggio sarà anche l’inaugurazione del veicolo dell’Associazione, un Renault Kangoo acquistato attraverso la partecipazione ad un bando regionale in cofinanziamento. Nuova sede e vettura sono elementi che danno il segno del riconoscimento dell’impegno profuso dalla nostra associazione dalla sua nascita ad oggi. Un continuo crescendo, reso possibile dalla costante disponibilità dei volontari, dalle riconosciute professionalità espresse dai soci che credono fortemente nel volontariato.

Lo scorso mese di aprile la Progeo ha svolto la sua assemblea annuale dei soci, in presenza, dopo due anni di pandemia. E’ stata l’occasione per fare il bilancio delle attività svolte nel 2021: nonostante le restrizioni i volontari Progeo hanno svolto attività formative e addestrative, seppur in misura decisamente ridotta rispetto ai normali standard. L’auspicio è che nel 2022 si possa riprendere a pieno regime e senza particolari limitazioni.

Nel 2021 non sono mancate emergenze, esercitazioni e attività varie e la partecipazione dei volontari Progeo è stata costante ed ha consentito di accrescere entusiasmo e sinergia sia all’interno dell’Associazione, sia nei confronti degli altri gruppi/associazioni che costituiscono il Coordinamento territoriale provinciale che nei confronti degli altri Coordinamenti Territoriali del Piemonte.

Di seguito alcune iniziative a cui l’Associazione ha preso parte:

Portacomaro, intervento per temporale il 20/06/2021

Ovada – Alluvione il 05/10/2021

Consegna di tamponi, mascherine e disinfettanti

Presidio e assistenza nei centri vaccinali in Via Scotti e Via Guerra ad Asti Assistenza alla gara ciclistica a San Damiano il 22/10/2021

Volontariato in vetrina il 03/10/2021

Festa della Repubblica il 02/06/2021

Il 2021 è stato anche l’anno del “battesimo” della squadra calabroni. Un gruppo affiatato e di alta qualità. Gli interventi effettuati sono stati ben trenta. Varietà e difficoltà degli interventi, ma in ogni situazione i volontari hanno trovato un modo efficace e sicuro per intervenire e riportare i luoghi bonificati in totale sicurezza.