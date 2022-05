Costigliole d’Asti: finanziato dal Ministero dell’Interno il progetto per installare nuove telecamere

Via libera dal Ministero dell’Interno al decreto che approva la graduatoria 2021 dei comuni ammessi al finanziamento statale per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana, per i quali il Viminale ha stanziato in tutto 27 milioni di euro. Tra i 416 progetti in “classifica” anche quello che porta la firma del Comune di Costigliole, che riceverà complessivamente fondi per 140.000 euro, a cui si aggiungeranno fondi di cofinanziamento messi a disposizione dall’amministrazione per 60.000 per un totale di 200.000 euro .

Soddisfatto il sindaco Enrico Cavallero: “Si tratta di una buona notizia, sono finalmente state accolte le nostre istanze già segnalate nel 2020 quando avevamo già richiesto un finanziamento che non eravamo riusciti ad entrare nelle graduatorie.”

Il progetto presentato dal comune di Costigliole ha l’obiettivo di «prevenire e reprimere atti delittuosi, attività̀ illecite ed episodi di microcriminalità̀commessi sul territorio comunale al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini; contro ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, oltre a svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni; vigilare sull’integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato; tutelare l’ordine, il decoro e la quiete pubblica; controllare aree specifiche del territorio comunale».

“In questo modo potremo garantire al paese una maggiore copertura ad un territorio molto esteso come il nostro, il quarto della Provincia dopo Asti Villanova e San Damiano. L’assegnazione del finanziamento, testimonia l’ottimo lavoro svolto dalla nostra struttura e la professionalità dell’impostazione progettuale tesa prima ad individuare i parametri di valutazione, poi ad ampliare ed innovare la rete di videosorveglianza, aspetto su cui questa Amministrazione tiene particolarmente ” prosegue Cavallero.

“Oggi Costigliole dispone di 55 telecamere, quindi potremmo arrivare a raddoppiarle migliorandole anche tecnologicamente al fine di garantire ancora più sicurezza a tutti i nostri concittadini che possono già contare sulla presenza della polizia locale presente in paese 7 giorni su 7 che è stata recentemente dotata di nuovi mezzi e dispone anche di altre telecamere mobili e fototrappole ” conclude il primo cittadino costigliolese.