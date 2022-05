Cosa fare nel fine settimana nell’Astigiano e dintorni

Fine settimana all’insegna del tempo instabile. Pioggia permettendo, ecco cosa propone l’Astigiano nel week end alle porte.

Si comincia questa sera a Revigliasco d’Asti con lo Street Food dell’Associazione Cuochi Itineranti, che per tre giorni propone cibo da strada, musica ed intrattenimento (info QUI).

Ci spostiamo a Castagnole Monferrato dove per tre giorni si celebra il vino del territorio, con il ritorno della Festa del Ruché, ospitata dalla fascinosa Tenuta La Mercantile (tutte le info QUI), mentre se scendiamo verso il sud della provincia è la Barbera ad essere al centro dell’evento in programma a Nizza Monferrato con “Nizza è Barbera” (dettagli QUI).

Il vino si degusta dopo aver dipinto direttamente in vigna con il ritorno di “Pittura in Vigna” a Cocconato nel pomeriggio di domenica 8 maggio, mentre chi vuole camminare può scegliere la proposta di trekking (tutte le info sugli eventi di Cocconato le trovate -> QUI).

Sconfiniamo in provincia di Cuneo, dove a Mango torna il “Mercatino alla corte del castello”: un appuntamento per immergersi in un’atmosfera animata e vivere una bella giornata di primavera camminando nello splendido paesaggio collinare intorno al paese (informazioni dettagliate QUI). Restando in provincia di Cuneo, incomincia Govone Smart Music con il concerto del Trio Quodlibet nel Salone del Castello Reale (per info e prenotazioni clicca QUI).