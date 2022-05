Cosa fare nel fine settimana: eventi nell’Astigiano e dintorni

Nel nostro consueto appuntamento del venerdì con gli eventi del fine settimana, eccoci a proporvi eventi in provincia di Asti e non solo.

Cominciamo da qualche chilometro oltreconfine, con Abaccabianca 2022, rassegna organizzata da AIS Piemonte che si svolge sabato e domenica a Vignale, in provincia di Alessandria, e che è dedicata all’eccellenza dei vini bianchi piemontesi. Potete trovare tutti i dettagli cliccando -> QUI.

Restiamo sempre appena oltreconfine, ma dal lato cuneese, con altre due giornate, sabato e domenica, di eventi a Govone, nell’ambito di Regalmente Rosa 2022. E’ in programma un nuovo concerto per Govone Smart Music e si tornerà indietro alla Belle Epoque con rievocazioni storiche. Tutto quello che c’è da sapere lo trovate cliccando -> QUI.

Le rose sono protagoniste anche a Viarigi, con Rosso di Rose, in programma sabato 14 maggio, organizzata dal Comune di Viarigi con la collaborazione dei produttori di vino locali, della Proloco di Viarigi, dell’associazione culturale Tavola di Migliandolo e dell’associazione Turris. Info e dettagli -> QUI.

Andiamo avanti con un altro appuntamento musicale, domenica 15 maggio, a Castagnole delle Lanze, dove la rassegna “I Concerti del Conte di Saint Robert” legati al circuito “I conservatori del Piemonte”, ideato e gestito dall’Associazione TORET ARTIST Tre Sei Zero. Il programma del concerto lo trovate -> QUI.

Domenica è anche in programma la Giornata dei Castelli Aperti, con tantissime dimore storiche e castelli piemontesi che aprono le loro porte (info -> QUI).

Infine, nella serata di oggi, venerdì 13, ad Asti, si recupera Asti In Rosa 6, dopo il rinvio per maltempo della scorsa settimana. Cliccando QUI tutti i dettagli.

Non vi basta? Volete fare un bel pic nic? La nostra Giornarunner® ha scovato nuove aree e vi porta anche in Langa. Scoprite curiosando qui -> Tavolini e aree pic nic attrezzate tra Langhe, Monferrato e Roero