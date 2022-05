Consiglio dell\'Unione Valcerrina il 10 maggio nella nuova sede

Martedì 10 maggio, alle 19.30, si riunisce nella nuova sede in piazza Tenente Fulvio Oppezzo, il consiglio dell’Unione dei comuni della Valcerrina, convocato dal presidente Fabio Olvero.

In discussione ci saranno l’elezione del presidente dell’Unione, il rendiconto della gestione 2021, la nota di aggiornamento al Dup-Documento unico di programmazione, il bilancio di previsione 2022/2024 e la convenzione per il servizio di protezione civile con Aib Valcerrina Aldo Visca.