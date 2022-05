Concluse le visite nelle frazioni dell’Amministrazione comunale di Moncalvo

Sabato 7 maggio si è concluso il percorso di visite alle frazioni ad opera dell’Amministrazione Comunale. Gli amministratori del Comune di Moncalvo hanno trascorso gli ultimi due sabati di aprile e il primo di maggio a incontrare i residenti delle frazioni aleramiche, un’attività volta a condividere diversi argomenti con la popolazione locale. Il primo sabato è stato dedicato alle frazioni di Santa Maria e Castellino, il secondo a Patro, S. Vincenzo e Gessi e il terzo a Valle San Giovanni, Stazione e Villaggio Aleramo.

Lo stimolo che ha dato il via a questo “tour” sul territorio condotto dai membri della Giunta Orecchia è stato rappresentato dall’avvio del progetto del Controllo del Vicinato, un’attività volta al contrasto dei fenomeni criminali che si fonda sul coinvolgimento della cittadinanza.

All’illustrazione dei prossimi passaggi del progetto sono poi seguiti approfondimenti di varie questioni specifiche di ogni frazione e di Moncalvo più in generale. Sono stati dati aggiornamenti anche sul rafforzamento dell’impianto di videosorveglianza comunale, sui meccanismi di dissuasione della velocità veicolare, sulla manutenzione di strade, fossi e rive, sulle opere idriche di Valle San Giovanni, sugli espropri di Villaggio Aleramo, sullo stato di manutenzione dei beni comunali di ogni centro, sulle opere di Corso XXV aprile e molti altri aspetti specifici caso per caso. Una volta concluso l’ordine dei lavori in ogni incontro c’è stato poi lo spazio per il dibattito con i presenti, occasione molto utile per chiarire dubbi e curiosità e soprattutto per raccogliere proposte e suggerimenti su nuove azioni che l’amministrazione potrà intraprendere.

“È stato bellissimo poter incontrare i residenti delle frazioni – afferma il Sindaco Christian Orecchia – dopo i due anni di pandemia siamo tornati a vederci in gruppo. Sono state ottime occasioni per approfondire argomenti importanti di ogni realtà e avviare il controllo del vicinato.”

Esprime soddisfazione anche il Vicesindaco Andrea Giroldo, sottolineando che “le frazioni sono parte sostanziale di Moncalvo, piccoli paesi o centri abitati bellissimi, immersi nella natura su cui dobbiamo lavorare ancora molto. Partiamo dalla sicurezza delle varie comunità costruendo il Controllo del Vicinato, uno strumento con cui mettiamo un nuovo ostacolo sulla strada dei malintenzionati.”

“Abbiamo pensato di visitare le frazioni perché spesso nella quotidianità è difficile visitarle tutte mentre il centro lo viviamo tutti i giorni e di conseguenza è più facile raggiungere i cittadini sul controllo del vicinato e sugli altri argomenti – spiega l’Assessore Barbara Marzano – è stata una bella occasione di confronto che ci consente di amministrare in modo più mirato su quelle situazioni, tanto sulle piccole cose quanto sulle grandi.”