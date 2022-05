Cinque asini di Lago Stella in cerca di una nuova casa

Cercasi nuova casa per 5 asini, abituati ad avere e tenere compagnia, fare passeggiate, far innamorare grandi e bambini. Mangiare in abbondanza mantenendo i prati in ordine.

È il curioso appello con il quale si apre la nuova stagione di natura, attività escursionistiche e educative, musica e cultura all’Aula Verde Lago Stella, il parco di Castellero, a pochi chilometri da Asti, gestito da Cooperativa sociale ARGO insieme a Associazione di promozione sociale Lago Stella e PIAM onlus. Un’oasi di sostenibilità, socialità e divertimento sulle rive di un lago – nato nel secondo dopoguerra dalla bonifica di un’area con sorgenti naturali – nel Monferrato Astigiano, alle porte di Asti.

Gli asini sono Stella, Primula, Nina, Laila, Achille. Hanno tra i 2 e i 10 anni, sono curiosi e socievoli, abituati a fare attività con i bambini, fare passeggiate in compagnia. “Li regaliamo a chi voglia crescerli, curarli, farsi intenerire da loro – spiegano dall’associazione – Negli anni passati, quando ancora non avevamo in gestione l’area, il branco è cresciuto troppo. E abbiamo deciso che per il loro benessere, per mantenere il giusto equilibrio tra loro e lo spazio in cui vivono, abbiamo bisogno di ridurlo. Alcuni di loro, insomma, cercano una nuova casa, nuove persone con cui proseguire il cammino”.

Da sabato 7 maggio il parco è aperto tutti i sabati e le domeniche, dalle 10 alle 17, con un fitto calendario di attività. Si può venire per una gita in famiglia o tra amici, pranzare con i nostri cesti picnic preparati con piatti della tradizione piemontese, partecipare alle attività all’aperto con gli asini e non solo, fare attività di pesca no kill nel lago popolato da carpe, pesci gatto, black bass. La sera tornano le serate con dj, per godersi ore di musica in compagnia, ballare e chiacchierare sotto un albero, in riva al lago, lontano dal caldo e dalla frenesia della città.

Organizziamo inoltre feste di compleanno e feste private, con animazione e il servizio catering della cooperativa ARGO.

Al Lago Stella si organizzano feste private, eventi e feste di compleanno con animazione e con tante specialità da gustare grazie al servizio catering della Trattoria Villa Quaglina. Possibilità di gite scolastiche con laboratori di orienteering, caccia al tesoro, attività didattiche con gli asini e passeggiate. Dal 13 giugno al 29 luglio ci sarà inoltre il Centro Estivo Lago Stella, aperto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, tra sport, natura, attività di educazione ambientale (il costo è di 75 euro a settimana a bambino, con sconti per i fratelli, ed è comprensivo di merenda e pranzo).

Per informazioni sull’adozione degli asini, sul calendario degli eventi o sulle numerose attività proposte: lago.stella.aps@gmail.com.