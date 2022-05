“Chi ha ucciso Van Gogh?”: a Castagnole Lanze l’incontro con Armando Brignolo

Domenica 8 maggio alle 17 presso la biblioteca comunale di Castagnole Lanze, Armando Brignolo, giornalista e scrittore, esporrà le sue accurate ricerche circa la morte di Vincent van Gogh, avanzando l’ipotesi che il pittore olandese non sia morto suicida, ma che sia stato assassinato.

Le vicende della vita e della morte dello sfortunato artista sono narrate con partecipazione umana da Armando Brignolo e sono tradotte in immagini da Gino Vercelli, fumettista astigiano, nel libro “Van Gogh, ipotesi di un delitto” uscito nel 2016. Nel frattempo l’autore, che ha sempre coltivato tra le varie passioni quella per l’arte, ha proseguito le sue ricerche sull’argomento e, rispetto al libro, introdurrà importanti novità.

L’evento si terrà nei locali della biblioteca comunale di Castagnole Lanze in via Tagliaferro 19.

Ingresso libero con rispetto delle precauzioni sanitarie per Covid.

È gradita la prenotazione via mail a biblioteca.castagnolelanze@gmail.com o con messaggio su Whatsapp al numero 392 40 56 899